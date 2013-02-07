به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شعر استاد شهریار به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر و نزدیک بودن به روز 22 بهمن، شب شعری را با عنوان «یاد یاران» برگزار می‌کند. دراین شب شعر، شاعران جوان و پیشکسوت انقلاب به شعرخوانی خواهند پرداخت.

در این شب شعر سه تن از اساتید دانشگاه هم به شعرخوانی و سخنرانی خواهند پرداخت. به این ترتیب محسن شارعی، زهرا خلیل‌اللهی و غلام محمدی ضمن خوانش شعر به سخنرانی خواهند پرداخت و در ادامه جمعی از شاعران کشور به شعرخوانی می‌پردازند.

این شب شعر توسط بنیاد شعر شهریار و با همکاری شهرداری منطقه 3 تهران و جشنواره شمسه برگزار می‌شود.

شب شعر «یاد یاران» عصر امروز پنجشنبه 19 بهمن از ساعت 17 تا 19 در سرای محله آرارات به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پارک آرارات برگزار می‌شود.