یکی از گروههای موسیقی جشنواره خنیاگران برای اجرا راهی پلدختر شد

رئیس حوزه هنری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای گروههای موسیقی در برخی شهرستانهای استان را از برنامه های در دستور کار دانست و بیان داشت: در این راستا صبح امروز پنج شنبه یکی از گروههای موسیقی راه یافته به جشنواره برای اجرای برنامه به شهرستان پلدختر سفر کرده است.

شیرزاد نعمتی نیا ادامه داد: این گروه موسیقی پیش از ظهر امروز در سالن ارشاد شهرستان پلدختر چندین قطعه را اجرا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه صبح امروز برنامه اجرای موسیقی در خرم آباد نداشتیم، عنوان کرد: برنامه های صبح روز دوم جشنواره به برگزاری دو کارگاه تخصصی با حضور اساتید این حوزه اختصاص پیدا کرده است.

سومین جشنواره ملی موسیقی خنیاگران انقلاب اسلامی همزمان با ایام دهه فجر از 18تا 20 بهمن ماه در شهر خرم آباد در حال برگزاری است.