جذب 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای فاز اول راه آهن ارومیه – مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح پنجشنبه در حاشیه آیین بهره برداری از برج مراقبت فرودگاه بین المللی ارومیه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه راه آهن ارومیه – مراغه در دو فاز میاندوآب تا نقده و نقده تا ارومیه در حال اجراست افزود: برای اتمام فاز اول این طرح میاندوآب تا نقده 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت جذب و هزینه می شود.

وی ادامه داد: با اتمام فاز اول راه آهن ارومیه – مراغه فاز دوم شامل نقده تا ارومیه نیز تسریع می یابد.

نیکزاد در ادامه به رشد 23 درصدی مسکن مهر در استان اشاره کرد و گفت: از سال 85 تاکنون 131 هزار مسکن مهر در سطح این استان اجرا شده و امروز نیز 8 هزار 91 مسکن مهر افتتاح می شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور سه هزار و 340 میلیارد تومان اعتبار و برای اجرای طرح مسکن مهر آذربایجان غربی 324 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

نیکزاد اجرای تقاطع غیرهمسطح ابوذر، تقاطع بنیاد تعاون ناجا با 54 میلیارد تومان، آزاد راه بازرگان ایواوغلی و بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر را از دیگر اقدامات این وزارت خانه در استان ذکر کرد.

علی نیکزاد صبح پنجشنبه همزمان با دهه فجر سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با استقبال وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی وارد فرودگاه ارومیه شد، امروز 8 هزار و 91 واحد مسکن مهر و 10 پرو‍ژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی آذربایجان غربی با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری می رسد.

در این راستا 732 واحد به صورت نمادین در میاندوآب با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح می شود، بهره برداری از برج مراقبت فرودگاه بین المللی ارومیه و 9 پروژه احداث اماکن عمومی شامل کتابخانه عمومی، مجتمع فرهنگی و هنری و ساختمانهای اداری از دیگر طرحهای آماده افتتاح است.

آغاز احداث طرحهای بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پیرانشهر و شرکت محور طلایی پایانه مرزی تمرچین، بازدید از مراحل ساخت آزادراه ارومیه- تبریز و محور میاندوآب- شاهین دژ- تکاب از جمله برنامه های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی است.

همچنین شورای مسکن و حمل و نقل با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار می شود.