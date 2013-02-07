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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

بهرامی نیا:

انقلاب اسلامی سبب شکوفایی استعدادهای جوانان درتمامی زمینه ها شد

انقلاب اسلامی سبب شکوفایی استعدادهای جوانان درتمامی زمینه ها شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: انقلاب اسلامی سبب شکوفایی استعدادهای جوانان درتمامی زمینه ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامی نیا صبح پنجشنبه به مناسبت ایام دهه فجرپیروزی انقلاب اسلامی در جمع جوانان و ورزشکاران در محل سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر ایلام افزود: انقلاب اسلامی سبب شکوفایی استعدادهای جوانان درتمامی زمینه های علمی، فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شد.

وی به نهادینه سازی اهداف مقدس انقلاب اسلامی وآرمانهای امام راحل ولزوم توجه بیشتربه خدمت رسانی مطلوب به مردم واتحاد ویگانگی امتهای مسلمان تاکید کرد.

وی ادامه داد: باپیروزی انقلاب،اززیربارظلم وستم استبداد بیرون آمدیم.وحکومت اسلامی رابرای حاکمیت خود انتخاب کردیم ، زیرا اعتقاد داریم حکومت اسلامی بهترین روش مدیریتی در جهان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام افزود: انقلاب به جوانان ما قدرت تفکرواندیشه داد.وانها را برای رسیدن بهراه های پیشرفت واعتلا آماده کرد.وراه را برای حرکت آنها به سوی فله های افتخار گشود.

کد مطلب 1811162

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