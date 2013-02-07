جذب سه هزار دانش آموز در مراکز سمپاد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عالمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرط ورود به مدارس استعدادهای درخشان در مقطع راهنمایی، داشتن حداقل معدل 19 در پایه پنجم ابتدایی و برای ورود به مدارس نمونه دولتی حداقل معدل 16 در پایه پنجم است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ثبت نام برای آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مدارسی که پایه پنجم آنها مشمول ارزشیابی توصیفی بوده، عنوان ارزشیابی خیلی خوب معادل معدل 19 و برای نمونه دولتی عنوان ارزشیابی خوب معادل معدل 16 بوده که البته سئوالات آزمون از پایه ششم ابتدایی طراحی می شود.



عالمی در مورد آزمون ورود به اول دبیرستان گفت: 100 درصد سئوالات آزمون از پایه سوم راهنمایی طراحی می شود و برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان داشتن حداقل معدل 19 در سال دوم راهنمایی و برای مدارس نمونه دولتی معدل 15 در سال دوم راهنمایی ملاک خواهد بود.



وی یادآور شد: در سال آتی حدود سه هزار نفر از طریق آزمون، جذب مراکز استعدادهای درخشان می شوند که ظرفیت های تفکیکی مربوط به آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به همراه دفترچه آزمون اعلام خواهد شد.



عالمی با تاکید بر اینکه ثبت نام در آزمون از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش مازندران به نشانی www.edumazand.ir انجام می پذیرد، اضافه کرد: داوطلبان باید قبل از ثبت نام در سایت، نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام کنند.



رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان مازندران در خصوص مراحل ثبت نام اینترنتی گفت: دانش آموزان برای تهیه برگه رمز اعتباری ثبت نام و دفترچه راهنما می توانند از شنبه 28 دیماه 91 به دفتر مدرسه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

عالمی گفت: در سال آتی حدود سه هزار نفر از طریق آزمون ، جذب مراکز استعدادهای درخشان می شوند که ظرفیت های تفکیکی مربوط به آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به همراه دفترچه آزمون اعلام خواهد شد.



وی عنوان کرد: آزمون تیزهوشان در تاریخ های نوزدهم و بیستم اردیبهشت سال 92 همزمان با سراسر کشور در مازندران برگزار می شود.