به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت با تاکید بر اهمیت بحث بهداشت و سلامت جامعه اظهار داشت: سلامت و بهداشت یکی از امور بسیار مهم جامعه است که اگر با مخاطره مواجه شود سایر ابعاد جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

وی با بیان اینکه همه اقدامات ما در حوزه های مختلف دارای اهمیت است اما موضوع بهداشت و سلامت جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است، بیان داشت: اگر امنیت روانی، شهداست و سلامت جامعه به خطر بیفتد سایر بخشها نیز متضرر خواهند شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: دستیابی به شرایط مطلوب در حوزه سلامت و بهداشت موضوعی نیست که با اقدامات مقطعی محقق شود بلکه نیازمند فعالیتهای مستمر در ابعاد مختلف است.

شریعت نژاد بیان داشت: در این راستا باید خروجی مصوبات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان بدنبال ارتقاء سلامت جامعه باشد و با اقدامات مناسب منجر به ارتقاء سلامت آحاد جامعه شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد: طی سنوات گذشته به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای کشور حاصل شده و با حفظ آرمانهای انقلاب ایران اسلامی به پیشرفت شگرفی دست پیدا کرده ایم.

شریعت نژاد یادآور شد: این پیشرفتها همزمان با مقابله با استکبار و مقاومت و پایداری در برابر هجمه های بی شمار دشمنان و صیانت از ارزشهای انقلاب به دست آمده که بسیار ارزشمند هستند.

وی تصرح کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که علی رغم گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نسلهای دوم و سوم انقلاب نیز از آرمانها و ارزشهای این انقلاب بزرگ فاصله نگرفته و همچنان به مبانی انقلاب پایبند هستند.

شریعت نژاد در ادامه سخنان خود از اتخاذ تدابیر مثبت و اقدامات خوب کارگروه تخصصی سلامت در زمینه کاهش استفاده از ذغال چوب و جایگزینی آن با وسایل گازسوز با هدف مقابله با قطع اشجار و درختان و جلوگیری از آسیب های زیست محیطی حاصله تقدیر کرد و خواستار استمرار این اقدامات شد.

وی با بیان اینکه اقدامات موثری در این زمینه انجام شده ولی همچنان کافی نیست، عنوان کرد: فضای خوبی در این بخش ایجاد شده که باید استمرار یابد.

شریعت نژاد تصریح کرد: توجه به این مقوله به منظور حفظ و حراست از محیط زیست باید به عنوان یکی از موضوعات مهم همواره مد نظر شورای سلامت باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین فرهنگ سازی توسط رسانه به خصوص صدا و سیما در این رابطه را بسیار مهم و ضروری عنوان کرد و استمرار اقدامات رسانه ای در این زمینه را خواستار شدند.

شریعت نژاد در ادامه سخنان خود به وضعیت کشتارگاههای استان اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از مشکلات بهداشتی در سطح جامعه دارای منشا غذایی هستند.

وی با بیان اینکه لرستان در زمینه مصرف گوشت از استانهای نخست کشور است، عنوان کرد: در این راستا حفظ سلامت گوشت مصرفی در استان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شریعت نژاد با بیان اینکه اصلاح و بهسازی کشتارگاههای استان باید در دستور کار شورای سلامت به طور جدی قرار گیرد، عنوان کرد: این موضوع به عنوان دستور کار ثابت شورای سلامت به صورت ویژه پیگیری شود.