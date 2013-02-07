محدودیتهای ترافیکی 22 بهمن در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلوار انقلاب، از پل استادیوم به سمت میدان بسیج (ساعت) و از میدان بسیج تا میدان مولوی به سمت پل چهارم و طول خیابان سلمان فارسی شرقی و غربی مسدود خواهد بود. همچنین تقاطع بلوار آیت الله بهبهانی و سلمان فارسی نیز مسدود است.

بلوار آیت الله بهبهانی از سمت جنوب، از تقاطع پاداد تا مصلی و آتش نشانی (کیکاوس) محدودیت تردد خواهد داشت. بلوار شریعتی از سمت جنوب، از تقاطع خیابان شهید عظیم تا سه راهی طالقانی، مقابل حسینیه ثارالله نیز با محدودیت تردد مواجه خواهد بود.



خیابان آزادگان از میدان شهدا تا سه راهی آزادگان و همه مسیرهای منتهی به خیابان سلمان فارسی غربی و شرقی نیز مسدود خواهد بود. همه فرعی های منتهی به خیابان حد فاصل میدان ساعت تا پل چهارم نیز در زمان برپایی راهپیمایی مسدود است.



از ساعت 24 شب قبل از راهپیمایی، توقف خودروها در محدوده راهپیمایی ممنوع است و در صورت توقف، خودرو توسط جرثقیل به پارکینگ هدایت می شود. شهروندان تا حد امکان از آوردن خودروهای شخصی و موتورسیکلت به این محدوده ها خودداری کرده و برای تردد از خودروهای عمومی و اتوبوس استفاده شود.

