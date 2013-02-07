  1. عناوین کل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

محدودیتهای ترافیکی 22 بهمن در اهواز اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی 22 بهمن در اهواز اعلام شد

اهواز - خبرگزاری مهر: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان محدودیت های ترافیکی روز 22 بهمن در اهواز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلوار انقلاب، از پل استادیوم به سمت میدان بسیج (ساعت) و از میدان بسیج تا میدان مولوی به سمت پل چهارم و طول خیابان سلمان فارسی شرقی و غربی مسدود خواهد بود. همچنین تقاطع بلوار آیت الله بهبهانی و سلمان فارسی نیز مسدود است.

بلوار آیت الله بهبهانی از سمت جنوب، از تقاطع پاداد تا مصلی و آتش نشانی (کیکاوس) محدودیت تردد خواهد داشت. بلوار شریعتی از سمت جنوب، از تقاطع خیابان شهید عظیم تا سه راهی طالقانی، مقابل حسینیه ثارالله نیز با محدودیت تردد مواجه خواهد بود.

خیابان آزادگان از میدان شهدا تا سه راهی آزادگان و همه مسیرهای منتهی به خیابان سلمان فارسی غربی و شرقی نیز مسدود خواهد بود. همه فرعی های منتهی به خیابان حد فاصل میدان ساعت تا پل چهارم نیز در زمان برپایی راهپیمایی مسدود است.

از ساعت 24 شب قبل از راهپیمایی، توقف خودروها در محدوده راهپیمایی ممنوع است و در صورت توقف، خودرو توسط جرثقیل به پارکینگ هدایت می شود. شهروندان تا حد امکان از آوردن خودروهای شخصی و موتورسیکلت به این محدوده ها خودداری کرده و برای تردد از خودروهای عمومی و اتوبوس استفاده شود.
 
کد مطلب 1811170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید