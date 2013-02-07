انقلاب اسلامی سبب احیای هویت دینی ملت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور صبح پنجشنبه در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه مازندران اظهار داشت: در عرصه علوم نوین، دانشمندان ایرانی توانسته اند تا مرزهای جدید دانش بشری پیش بروند و در مواردی حتی توانسته اند از این مرزها عبور کنند.



وی گفت: تهیه انجماد و نگهداری سلول های بنیادی جنینی که بیش از آن در انحصار 9 کشور بود، درمان ناباروری تولید انسولین به منظور درمان بیماری دیابت برای اولین بار در جهان، از اقدامات کم نظیر دانشمندان جوان ایرانی در عرصه مهندسی ژنتیک است.



احمدپور به دستیابی جامعه علمی کشور به دانش علوم هسته ای اشاره کرد و گفت: با وجود ممانعت کشورهای غربی و تحریم تجهیزات امروز ایران به فناوری پیچیده، غنی سازی اورانیوم دست یافت.



وی با بیان اینکه نانو تکنولوژی از تکنولوژی های کلیدی قرن 21 است، گفت: نانو تکنولوژی یک فرآیند تولید مولکولی محسوب می شود و از تکنولوژی پیشرفته سطح بالایی در دنیا برخوردار است.

احمدپور گفت: خوشبختانه ایران در تکنولوژی نانو در خاور میانه رتبه اول و در جهان در رتبه هشتم قرار دارد.



رئیس دانشگاه مازندران افزود: علیرغم تحریم شدید بیگانگان، ایران در استفاده صلح آمیز از تکنولوژی صلح آمیز هسته ای به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.

وی گفت: تکنولوژی هسته ای تکنیکی بوده که با آن از انرژی ذرات هسته در صنایع مختلف برق، زراعت، زمین شناسی، پزشکی استفاده می شود.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای احیای هویت دینی و نفی هرگونه خود باختگی بود.

احمدپور با بیان اینکه انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل در اواخر قرن بیستم، جهان را به لرزه در آورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد افزود: انقلاب اسلامی این باور را در میان ملتهای مسلمان ایجاد کرد که می توان با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی و هویت دینی، به مجد و عظمت واقعی دست یافت.



وی اصل نه شرقی و نه غربی را از اصول مسلم و خدشه ناپذیر حاکم بر سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی، یک تحول بنیادی در فرهنگ جامعه ایجاد نموده و زمینه رشد و تعالیم مادی و معنوی مردم را ایجاد کرده است.

احمدپور، افزایش جمعیت دانشجویی، از بین رفتن جمعیت بی سوادان و خودکفایی در علوم مختلف را از جمله دستاوردهای انقلاب ملت ایران دانست و ادامه داد: در حال حاضر ایران در بسیاری از فناوری ها، نه تنها خود کفا شده بلکه به کشور صادر کننده خدمات فنی- مهندسی در حوزه های صنعت نفت، بهداشت، کشاورزی، سدسازی، تراکتورسازی، خودروسازی، هسته ای، سلول های بنیادی وبسیاری دیگر از علوم روز جهان تبدیل شده است.