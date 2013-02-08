دانشگاه کردستان در انتظار صدور مجوز برای تدفین شهدای گمنام

دکتر جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پردیس شهدای گمنام دانشگاه کردستان قرار بود با کمک مجموعه‌های وزارت علوم، بنیاد شهید و شهرداری استان کردستان ایجاد شود ولی شهرداری و بنیاد شهید استان کمکی در این زمینه انجام ندادند، فقط وزارت علوم 25 درصدی که قرار بود کمک کند را پرداخت کرد، دانشگاه هم علاوه بر آن با اعتبارات متفرقه ای که داشت توانست پردیس شهدای گمنام را احداث کند.



وی ادامه داد: در حال حاضر پردیس شهدای گمنام دانشگاه آماده شده و در انتظار صدور مجوز برای تدفین شهیدان گمنام هستیم.



رئیس دانشگاه کردستان تصریح کرد: سهمیه دانشگاه کردستان دو شهید گمنام است که هنوز مجوز آن صادر نشده، این درحالی است که این مساله جزء مطالبات اصلی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده و دایما توسط آنان مساله پیگیری می شود.



وی درباره دلیل عدم صدور مجوز گفت: بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قرار است مجوز صادر کند، گویی به تازگی بخشنامه‌ای صادر شده که شهیدان گمنام هر استان را در استان خود تشییع کنند با توجه به این بخشنامه ما باید منتظر بمانیم تا از شهدای کردستان در دانشگاه تدفین شود ما درخواست کرده‌ایم تا درخواست دانشگاه را در اولویت قرار داده و مجوز تدفین دو شهید گمنام دانشگاه کردستان را از هر استانی که شد، صادر کنند.