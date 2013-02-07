اردوی ژیمناستیک تیم ملی نوجوانان کشور در ایلام در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد فتاخان گفت: اردوی شاخصین تیم نوجوانان ژیمناستیک کشور با انجام تستهای اولیه وبا شرکت 70 ورزشکار از استانهای کشور زیر نظر جناب آقای گنادی با میزبانی هیئت استان ایلام در محل خانه ژیمنا ستیک مرکز استان برگزار شد.
وی افزود: در پایان افراد مشروحه زیر به عنوان افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی نوجوانان انتخاب وتا روز جمعه مورخه 19/11/91 در اردوی مربوطه حضور دارند.
1-محمدرضا خسرو نژاد از تهران 2-رضا بهلول زاده از تهران 3-پدرام زاهدی از کردستان 4-احمد جعفری از اراک 5-سجاد طاهری از اردبیل 6-سجاد سفید گر از آذربایجان شرقی 7-نیما بیگدلو از قزوین 8-حمیدرضا ذبیعی از مازندران 9-امیر محمد صدقی از آذربایجان شرقی 10-ایمان پسندیده از مازندران 11- رضا جوزی از ایلام 12-علیرضا پور مقدم از ایلام 13-امیر تقی نژاد از ایلام.
تمهیدات برای راهپیمایی 22 بهمن در ایلام
وی با بیان اینکه هرگونه بروز یا شیوع بیماری از طریق سامانه تحت GIS طیور در مرکز استان قابل رصد بوده و در صورت بروز بیماریها، اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از شیوع آنها صورت میگیرد، افزود: به منظور مبارزه با انگلهای داخلی دام، به دامهای منطقه عشایری به صورت رایگان داروی مایع و وسیعالطیف آلبندازول خورانده شده است.
باسامی با اشاره به اینکه در استان حدود دو میلیون راس دام سبک گوسفند و بز وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 60 درصد آن متعلق به جامعه عشایری است و بیش از 25 هزار خانوار در استان به امر پرورش و نگهداری دام اشتغال دارند.
انعقاد 13 فقره قرارداد احداث واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایلام
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام از انعقاد 13 فقره قرارداد احداث واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایلام از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.
نادر رضایی منش گفت: با انعقاد این تعداد قرارداد بیش از 12 هکتار از زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی استان به متقاضیان احداث واحد صنعتی واگذار شد.
وی ادامه داد: بیشترین تعداد قراردادها و مساحت واگذار شده به ترتیب مربوط به شهرک صنعتی ایلام با 4 فقره و شهرک صنعتی ایوان با 6/7 هکتار است.
رضایی منش اظهار داشت: اکنون شرکت شهرکهای صنعتی ایلام 742 هکتار زمین در شهرستان های ایلام، ایوان، دهلران، مهران، سیروان ، چرداول ، دره شهر ، آبدانان و ملکشاهی برای ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی تملک کرده که 422 هکتار از این میزان زمین صنعتی بوده و قابل واگذاری به متقاضیان است.
وی با اشاره به ایجاد 13 شهرک و ناحیه صنعتی در استان ایلام گفت: خوشبختانه نواحی صنعتی لومار ، هلیلان ، بدره و ملکشاهی که از مصوبات دور سوم سفر رییس محترم جمهور و هیات همراه به استان ایلام بوده در کمترین زمان ممکن در شهرستانهای دره شهر ، سیروان ، چرداول و ملکشاهی تملک و آماده سازی شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام افزود: شهرکها و نواحی صنعتی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام اظهار داشت :خوشبختانه از ابتدای فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی ایلام تا کنون سه هزار و 525 نفر فرصت شغلی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایجاد شده است.
نادر رضایی منش گفت: تاکنون 357 فقره قرارداد واگذاری زمین با متقاضیان احداث واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایلام منعقد شده که 224 فقره از این تعداد به بهره برداری رسیده اند.
بهره برداری از 4 ایستگاه مطالعه در شهر ایلام
مرتضی محمدزاده مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی وهمزمان باسراسر کشور بهره برداری از چهار ایستگاه مطالعه در شهر ایلام آغاز شد.
وی افزود: با بهره برداری از چهار ایستگاه مطالعه در فرودگاه شهدای ایلام، مسجد جامع، استانداری وبیمارستان امام خمینی (ره) زمینه استفاده ی علاقه مندان به مطالعه در هنگام اوقات فراغت دراماکن عمومی واداری فراهم شده است.
محمدزاده با بیان اینکه در این چهار ایستگاه 700نسخه کتاب با 15موضوع نگه داری می شود افزود:بهره برداری از ایستگاه مطالعه در مکان های عمومی واداری یک طرح ملی است وبه زودی در سایر مناطق شهر ایلام راه اندازی خواهد شد.
وی اضافه کرد: بهره برداری از ایستگاه های مطالعه زمینه ترویج فرهنگ کتاب خوانی،مطالعه ونیزایجاد نشاط اجتماعی در جامعه را فراهم می کند.
پایان کار جشنواره مخترعان ومبتکران بسیجی استان
سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی جانشین فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین استان گفت:جشنواره مخترعان،مبتکران وممتازان بسیجی باهدف شناسایی استعدادهای برتر استان برگزار شده است.
وی بیان داشت :در سه مرحله انجام می شودمرحله اول مرحله شهرستانی است که مخترعین،متفکرین، ممتازین شناسایی می شوند هم مرحله استانی این جشنواره است که بعداز شناسایی نهایی عزیزان به جشنواره کشوری راه پیدا می کنند.
طهماسبی افزود:در این جشنواره 366اثر در استان از سوی مخترعین ،متفکرین وممتازین بسیجی به دبیرخانه ارسال شد.
وی اضافه کرد: از این تعداداثر 150اثر به مرحله استانی راه یافتند که 14 اثر مخترع و 10نفر ممتاز به جشنواره کشوری راه یافتند.
نظر شما