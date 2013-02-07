اردوی ژیمناستیک تیم ملی نوجوانان کشور در ایلام در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد فتاخان گفت: اردوی شاخصین تیم نوجوانان ژیمناستیک کشور با انجام تستهای اولیه وبا شرکت 70 ورزشکار از استانهای کشور زیر نظر جناب آقای گنادی با میزبانی هیئت استان ایلام در محل خانه ژیمنا ستیک مرکز استان برگزار شد.

وی افزود: در پایان افراد مشروحه زیر به عنوان افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی نوجوانان انتخاب وتا روز جمعه مورخه 19/11/91 در اردوی مربوطه حضور دارند.

1-محمدرضا خسرو نژاد از تهران 2-رضا بهلول زاده از تهران 3-پدرام زاهدی از کردستان 4-احمد جعفری از اراک 5-سجاد طاهری از اردبیل 6-سجاد سفید گر از آذربایجان شرقی 7-نیما بیگدلو از قزوین 8-حمیدرضا ذبیعی از مازندران 9-امیر محمد صدقی از آذربایجان شرقی 10-ایمان پسندیده از مازندران 11- رضا جوزی از ایلام 12-علیرضا پور مقدم از ایلام 13-امیر تقی نژاد از ایلام.

تمهیدات برای راهپیمایی 22 بهمن در ایلام

فرماندار ایلام از اندیشیده شدن تمهید لازم برای‎ ‎برپایی باشکوه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در ‏این ‏شهرستان خبر داد‎.

ولی‎ ‎الله حیاتی با بیان این مطلب افزود: ملت‎ ‎بیدار و هوشیار ‏ایران اسلامی ‏بار دیگر در راهپیمایی عظیم یوم‌الله 22 بهمن،‏‎ ‎ضمن نمایش اتحاد ملی و انسجام ‏اسلامی، حمایت خود از نظام را ‏به جهان اعلام‎ ‎می کنند‏‎.

وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم علاوه بر حفظ و تقویت‎ ‎وحدت میان آنان و مسوولان نظام، ‏مشت محکمی بر ‏دهان استکبار جهانی است و‏‎ ‎نقشه‌های شوم دشمنان نظام را خنثی می‌کند.

حیاتی افزود: در آستانه سی و‏‎ ‎چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در سال تولید ‏ملی و حمایت از‏‎ ‎کار ‏و سرمایه ایرانی از ملت بزرگ ایران اسلامی و آحاد مختلف جامعه برای‎ ‎‎حضور در راهیپمایی دعوت شده است.

قاچاق برنج در دهلران

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از توقیف یک کامیون حامل یک و نیم تن برنج قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی ابراهیم زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان دهلران دیشب در بازرسی یک کامیون توانستند یک تن و 500 کیلو گرم برنج قاچاق ، خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: خودرو با محموله توقیف و راننده آن به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

11 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های گوشتی استان