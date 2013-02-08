مردم مناطق محروم کشور چشم انتظار دستان معالج پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، گروه داوطلبان مدد سازمان نظام پزشکی ایران از حدود 2 سال قبل با اعزام به مناطق محروم و نیازمند کشور، درصدد ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران این قبیل بیماران است.

گروه داوطلبان مدد سازمان نظام پزشکی در هر سفر بین 10 تا 15 پزشک متخصص در رشته های مختلف هستند که به تناسب نیاز آن منطقه و ارزیابی هایی که از قبل داشته اند، نسبت به اعزام پزشکان مورد نیاز اقدام می کنند. اما به طور کلی متخصصان گوش و حلق و بینی، ارتوپد، کودکان، ماما، زنان و زایمان، ریه، داخلی، مغز و اعصاب، دندانپزشک و چشم پزشک، از جمله تخصص هایی است که در این سفرهای درمانی محسوس است.

دکتر لعب گرانپایه دبیر مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در مدت زمان استقرار گروه تخصصی در مناطق محروم اندیمشک، بیماران محروم در صورت نیاز به خدمات اعمال جراحی سرپایی، این خدمات را در مراکز درمانی دریافت خواهند نمود و در صورت نیاز بیماران به انجام اعمال جراحی همراه با بیهوشی و بستری، گروه متخصصان مدد محرومان، این اعمال جراحی را در بیمارستانهای شهرستان اندیمشک بطور رایگان انجام خواهند داد.

به گفته وی، در هر سفر گروه داوطلبان مدد به مناطق محروم کشور با توجه به جمعیت آن منطقه چیزی در حدود هزار تا سه هزار نفر به طور رایگان از خدمات درمانی برخوردار می شوند.

گرانپایه همچنین از انجام تعداد قابل توجهی جراحی های مختلف در مدت زمان استقرار گروه داوطلبان در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: اغلب این جراحیها مربوط به بیماریهای عمومی، چشم، آپاندیسیت، ارتوپدی و... است. در مجموع می توان گفت تاکنون که گروه مدد سازمان نظام پزشکی در 20 منطقه محروم کشور مستقر شده است، شاید در حدود 3000 جراحی بزرگ و کوچک انجام شده باشد که تمامی این جراحیها به صورت رایگان بوده و سعی می شود با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی هر استان و شهرستان، سایر هزینه های بیماران نیز رایگان باشد.

وی به سفر قبلی گروه مدد به استان خوزستان و مناطق محروم دزفول اشاره کرد و افزود: در مدت 3 روز استقرار گروه مدد در مناطق محروم دزفول، بیش از 3 هزار نفر از بیماران به صورت رایگان ویزیت و معاینه شدند که آمار قابل توجهی برای 3 روز حضور یک تیم پزشکی است.

گروه مدد سازمان نظام پزشکی پیش از این در مناطق محروم بازفت استان چهارمحال و بختیاری، زیرکوه استان خراسان جنوبی، میانکوه استان لرستان، مهدی شهر استان سمنان، دهگلان استان کردستان، اسلامشهر، رابط کریم و ورامین استان تهران، مناطق محروم چالوس، شهرستان دزفول استان خوزستان، ممسنی استان فارس و... حضور یافته و نسبت به ارائه خدمات رایگان تخصصی به بیماران این مناطق اقدام کرده اند.

دبیر مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی درباره چگونگی انتخاب مناطق محروم برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران، گفت: در این زمینه بر اساس جدولی که از وزارت کشور دریافت کرده‌ایم، مناطق را از نظر محرومیت ضریب‌بندی نموده و طبق آن عمل می‌کنیم به طوریکه تیم مدد محرومان نظام پزشکی به مناطقی که دارای بالاترین ضریب محرومیت هستند، اعزام می‌شود.

به گزارش مهر، گروه مدد سازمان نظام پزشکی طی روزهای 19 تا 21 بهمن ماه جاری در نقاط محروم شهرستان اندیمشک مستقر شده و نسبت به ویزیت و معاینه بیماران و همچنین انجام جراحی اقدام می کنند.