به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه جامعه مدرسین که با آیه شریفه " وَ الْفَجْرِ وَ لَیالٍ عَشْرٍ" آغاز شده ، به شرح ذیل است:



ایام الله دهه مبارکه فجر، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در سرنگونی رژیم طاغوت و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بی‌تردید این حماسه عظیم با مجاهدت عالمان و فرزانگان در طول تاریخ و سرآمد آنان در عصر حاضر حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه» و به برکت خون شهیدان گلگون کفن انقلاب پدید آمد.



مروری بر کارنامه درخشان انقلاب اسلامی در طول سال‌های مختلف،‌ زمینه درک و شکر‌گزاری این موهبت عظیم را بیشتر فراهم می‌آورد. کشوری که در عصر اختناق و حضور طاغوتیان، ‌در اکثر محصولات اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان وابسته بود،‌ امروز شاهد خود‌کفایی در صنایع گوناگون و برخورداری از مواهب فرهنگی و معنوی فراوان است.



رشد چشم‌گیر علم و صنعت، توسعه گسترده دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌، نوآوری‌های حیرت‌آور در عرصه انرژی صلح‌‌آمیز هسته‌ای، ‌پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی به فضا، پیروزی در المپیاد‌های علمی، خودکفایی در محصولات غذایی،‌ توانایی‌های شگفت در عرصه سلول‌های بنیادی‌، همه و همه بخشی از افتخارات انقلاب اسلامی است. حضور پرشور جوانان در صحنه‌های معنوی - بویژه مراسم اعتکاف - توسعه کمی و کیفی حوزه‌های علمیه‌، ‌افتخار‌آفرینی قاریان و حافظان قرآن کریم در عرصه‌های بین‌المللی، ‌رشد قابل توجه جلوه‌های هنر و ادب دینی، پیوند عمیق جوانان با روحانیت، ‌نیز همه و همه بخشی دیگر از افتخارات انقلاب‌اسلامی‌است.



در عرصه بین‌المللی نیز امروز پیام انقلاب اسلامی، ‌مرزها را در نوردیده و رایحه بیداری اسلامی، ‌از سراسر بلاد اسلامی استشمام می‌شود. تهدیدها به فرصتی برای بالندگی تبدیل شده و تحریم‌ها زمینه خود‌کفایی و مقاومت اقتصادی را فراهم آورده است.



نکته مهم آن است که این همه افتخار، ‌در سایه پیروی از رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «دامت برکاته» و اتحاد و همدلی مردم و مسئولان پدید آمده است. از این رو هرگونه ایجاد اختلاف در صفوف به هم پیوسته مردم و نیز اتهام‌زنی و کشمکش‌های سیاسی و جناحی در میان مسئولان، دشمن را در پی‌گیری اهداف خود امیدوار می‌سازد. از این رو لازم است مسئولان محترم – و بویژه سران قوا – ضمن توجه به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، زمینه ایجاد روح برادری و همدلی در جهت حل مشکلات مردم و تلاش برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف را فراهم آورند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، عموم ملت شریف ایران را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه دعوت می نماید. در بهار آزادی جای امام و شهیدان خالی.