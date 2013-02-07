اجرای طرح محله ما در 14 محله شهر قزوین اجرا شد

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کارگاه های آموزشی در سر فصل های مختلفی شامل مدیریت اقتصادی خانواده، مهارت های زندگی دینی، مراقبت از گل های بهشتی، اخلاقتو خوب کن، یاوران تحصیلی و موشک آبی برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه ها با هدف پویایی محلات و برای تمام اعضای خانواده به خصوص نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تدارک دیده شده است.

وزیری نژاد، رویکرد محله محوری را در برگزاری این برنامه ها شاخص برشمرد و عنوان کرد: چگونگی انتخاب سرفصل کارگاه ها براساس شناسایی آفت ها و آسیب های جامعه و نیاز محله های شهر صورت گرفت و تمام محتویات کارگاه ها توسط شورای اساتید داخل سازمان بررسی شد و به صورت کتابچه درآمد و در تمامی کارگاه های آموزشی توزیع شد.



این مسئول تصریح کرد: کارگاه موشک آبی به عنوان اولین کارگاه در تابستان گذشته برای نوجوانان شهر برگزار شد و در این مدت برای420 نوجوان 112 ساعت کارگاه آموزشی تشکیل شد و هر محله از30 ساعت کارگاه آموزشی بهره مند شد.

وزیری نژاد همچنین در توضیح برگزاری کارگاهها یادآورشد: با توجه به اینکه پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت در کارگاه مدیریت اقتصاد خانواده گفتارهایی همچون اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه ها در خانواده، رزق حلال و نقش عوامل معنوی در وسعت روزی آموزش داده می شود.

وی گفت: در کارگاه آموزشی یاوران تحصیلی نیز روشهای برنامه ریزی، تندخوانی، مطالعات مفهومی و مشاوره تحصیلی تدریس می شود و در کارگاه مهارت های زندگی دینی، آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر، عوامل تحکیم خانواده و نقش آموزه های دینی در بهداشت روانی خانواده ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: تا پایان دی ماه میزان ساعات تشکیل شده کارگاههای آموزشی بالغ بر500 ساعت شد که امیدواریم تا پایان سال روند اجرای کارگاه ها به یک هزار ساعت افزایش پیدا کند.

به گفته وزیری نژاد در پایان هر دوره به افراد شرکت کننده در کارگاه ها گواهینامه معتبر اعطاء می شود.