خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار فرهنگ و ادب هفته‌ای را که گذشت، با خبر اعلام موافقت سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاسیس نشان خارک و اهدای آن به نخبگان کشور، آغاز می‌کنیم.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی که برای افتتاح جشنواره شعر فجر به خارک سفر کرده بود، با درخواست استاندار بوشهر برای تاسیس نشان رسمی خارک و اعطای آن به نخبگان عرصه‌های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی کشور موافقت کرد.

علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب تهران، در گفتگویی که طی روزهای آغازین هفته با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به دستور رئیس جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی برای پرداخت طلب ناشران خارجی از این نمایشگاه، از به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها از بانک ملت (بانک عامل این کار) برای تسویه این بدهی تا این لحظه خبر داد.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسویه بدهی دوره‌های قبلی این نمایشگاه با ناشران خارجی گفت: ما این کار را با گرفتن دستور آقای رئیس جمهور و نیز دستور صریح رئیس‌ کل بانک مرکزی انجام دادیم، ولی متاسفانه مسئله در کش و قوس مکاتبات دو بانک افتاده است.

وی افزود: روال طی شده اینگونه بوده که ما پولی را پرداخت کرده‌ایم و قرار بود در قبال آن ارز به ناشران خارجی منتقل شود. 1.3 میلیون یورو این ارز منتقل شده اما مابقی‌اش را هنوز منتقل نکرده‌اند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با بیان اینکه «شاید این مسئله به خاطر مشکلات مربوط به انتقال ارز بوده باشد» اضافه کرد: ما از آن روز داریم پیگیری می‌کنیم، ولی هر مکاتبه‌ای که کرده‌ایم، متاسفانه تا الان به نتیجه‌ای نرسیده است. ما این ارز را از بانک ملت خریداری کرده بودیم و بانک مرکزی هم با لحاظ کردن این مسئله که زمان خرید این ارز قبل از بحران ارزی و بروز مشکلات مربوط به انتقال ارز بود، بانک ملت را مکلف کرد نسبت به انتقال این ارز به حساب ناشران خارجی اقدام کند.

واعظی: هر ماه 2.2 میلیون کتاب به ایستگاه‌های مطالعه تزریق می‌شود

عصر دوشنبه 16 بهمن، طرح ملی ایستگاه‌های مطالعه هم به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر، با حضور علی اسماعیلی، سرپرست معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

واعظی در این برنامه گفت: ایستگا‌ه‌های مطالعه با این تفکر شکل گرفته‌اند که «چه کار کنیم کتابخانه‌ها را بین مردم ببریم؟» از این جهت این طرح، طرح بزرگی است که در سال اول آن‌، حداقل 25 میلیون جلد کتاب در این ایستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت: قصد داریم هر ماه، 2 میلیون و 200 هزار جلد کتاب در این ایستگاه‌ها قرار بدهیم. اگر هر ایرانی یک جلد از این کتاب‌ها بردارد، انتظار می‌رود که کتاب برداشته شده را بخواند، آن را پس بیاورد و بعد کتاب جدیدی ببرد. امروز ایرانی‌ها سالی 2 و نیم جلد کتاب می‌خوانند. امیدواریم ظرف یک سال آینده بتوانیم این رقم را به 3 و نیم جلد کتاب برسانیم.

ایران برای رفع نقص پرونده آثار پیشنهادی‌اش 15 روز از یونسکو مهلت خواست

فریبا فرزام عضو کمیته ملی حافظه جهانی گفت: ایران برای رفع نقص پرونده آثار پیشنهادی خود برای ثبت در برنامه حافظه جهانی، 15 روز از یونسکو مهلت خواسته است.

وی در این گفتگو که روز شنبه 14 بهمن به طور اختصاصی با خبرنگار مهر، انجام داد، گفت: با اشاره به ایرادی که کمیته فرعی برنامه حافظه جهانی یونسکو به دو پرونده پیشنهادی ایران برای ثبت در این برنامه گرفته است، گفت: ما برای رفع نقص این پرونده‌ها 15 روز مهلت خواسته‌ایم که یونسکو هم با این درخواست موافقت کرده است.

به گفته این عضو کمیته ملی حافظه جهانی، مهلت قبلی تا 31 ژانویه بود، اما یونسکو 15 روز دیگر (تا 15 فوریه 2013) به ایران مهلت داده است که نسبت به رفه نقص پرونده این دو اثر اقدام کند.

نتایج جایزه پروین اعتصامی تا کمتر از سه هفته دیگر مشخص می‌شود

مجید حمیدزاده هم روز شنبه 14 بهمن با خبرنگار مهر گفتگویی داشت و در این گفتگو با اشاره به روال طی شده در پنجمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی تاکنون گفت: اعضای هیئت امنای این جایزه، اعضای هیئت علمی را انتخاب و معرفی کرده‌اند. جلسه اول هیئت علمی هم دو هفته پیش تشکیل و گروه داوران جایزه معین شدند.

به گفته وی، در این دوره از جایزه ادبی پروین اعتصامی 6701 اثر منتشرشده در سال‌های 1389 و 1390 ارزیابی شده و دور دور ارزیابی‌ها هم اکنون و با پایان گرفتن دور اول داوری در حال انجام است. تا کمتر از سه هفته دیگر نتایج گروه‌های داوری به دبیرخانه اعلام می‌شود و ما روند و نتایج داوری‌ها را به اعضای هیئت علمی گزارش خواهیم کرد.

کتابخانه ملی مسئول کمیته فنی کاربردهای مدیریت اسناد کشور شد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با اکثریت آراء به عنوان مسئول کمیته فنی کاربردهای مدیریت اسناد (TC 171) سازمان ملی استاندارد انتخاب شد.

در نشستی که روز یکشنبه 15 بهمن ماه در سازمان ملی استاندارد برگزار شد، پیشنهاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تشکیل کمیته فنی کاربردهای مدیریت اسناد (TC 171) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی با کسب اکثریت آراء مسئولیت این کمیته را عهده‌دار شد.

برگزاری جشنواره مطبوعات دفاع مقدس در انتظار حمایت معاونت مطبوعاتی است

معاون تبلیغات و روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره مطبوعات دفاع مقدس در صورت تامین هزینه جوایز این جشنواره توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد.

داوود غیاثی‌راد، معاون تبلیغات و روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طی گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به تاخیر در زمان برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره مطبوعات دفاع مقدس اظهار کرد: برای برگزاری این دوره از این جشنواره باید با معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگی‌هایی می‌شد که این مسئله به بعد از ایام 22 بهمن موکول شده است.

تصویربرداری بیش از 33 هزار نسخه خطی کتابخانه ملی

طی روزهای همین هفته بود که رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از تصویربرداری بیش از 33 هزار نسخه خطی این سازمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد، کار اسکن همه 36 هزار نسخه خطی موجود در این سازمان تا پایان دهه فجر به اتمام برسد.

اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از اسکن بیش از 33 هزار نسخه خطی موجود در این سازمان خبر داد و گفت: فعالیت مربوط به این بخش به صورت سه شیفت در کتابخانه ملی در حال انجام است. امیدوارم تا پایان دهه فجر خبر، کار اسکن همه 36 هزار نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی به پایان برسد.

داوران و نامزدهای جایزه ادبی شهید غنی‌پور معرفی شدند

در این هفته همچنین، دبیر دوازدهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور داوران و نامزدهای دریافت این جایزه در دوازدهمین دوره برگزاری آن را معرفی کرد.

در این نشست محمد ناصری، دبیر این جشنواره با اشاره به فرآیند خرید کتاب برای این دوره از جشنواره اظهار داشت: کتاب سال شهید حبیبی غنی پور امسال برای داوری در هفت بخش خود 1233 عنوان کتاب خریداری کرد که به ترتیب شامل 77 عنوان کتاب در بخش خاطره، 270 عنوان در بخش رمان با موضوع آزاد، 141عنوان کتاب در بخش داستان کوتاه با موضوع آزاد، 211 عنوان در بخش کودک، 55 عنوان در بخش زندگی نامه داستانی، 73 عنوان در بخش نوجوان و 25 عنوان در بخش رمان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بودند.

برنده جایزه 1992 آساهی در 92 سالگی درگذشت

شوتارو یاسوکا یکی از مهم‌ترین نویسندگان موج سوم و از نویسندگان دوران مدرن ژاپن پس از جنگ، در خانه‌اش در توکیو درگذشت. یاسوکا نویسنده یکی از مهم‌ترین آثار ادبی ژاپن به نام «داستان آواره‌ها» است که سال 1981 به چاپ رسید. این کتاب تاریخ خانواده یاسوکا و پیشینه آن تا پایان دوران «ادو» را در اواسط قرن نوزدهم بیان کرده است.

این نویسنده پس از بازدید از آمریکا و شوروی کتاب «یک سفر احساساتی در آمریکا» را منتشر کرد. این کتاب که سال 1962 منتشر شد از زاویه دید یک نویسنده درباره تحولات اجتماعی نوشته شد. او در کتاب «نمایش من از تاریخ» که سال 1988 منتشر شد، درباره رابطه بین زندگی فردی و اجتماع سخن گفته و با این کتاب یک بار دیگر جایزه ادبی نوما را دریافت کرد.

او سال 1992 جایزه آساهی را برای مشارکت در توسعه ادبی ژاپن دریافت کرد. او به عنوان یکی از مهم‌ترین نویسندگان ژاپن در دوره پس از جنگ شناخته می‌شد.

نویسنده کتاب «تک تیرانداز آمریکایی» کشته شد

کریس کایل تک تیرانداز آمریکایی، رکورددار کشتار عراقیان که مردم این کشور را در کتابش «تک‌تیرانداز آمریکایی»، یک مشت وحشی قلمداد کرده بود، به دست یک آمریکایی دیگر کشته شد.

کایل تفنگدار تک تیرانداز آمریکایی که 38 سال داشت و 4 سال در عراق خدمت کرده بود و به خاطر کشتار عراقیان به عنوان «شیطان رمادی» شناخت می‌شد و برای سرش جایزه تعیین شده بود، به سلامت به خانه بازگشت، اما در یک برنامه تیراندازی دوستانه در تگزاس کشته شد.

او که سال 2009 از جبهه به خانه بازگشته بود از جنگ فاصله گرفته بود و سعی داشت تا به سربازان آسیب دیده از جنگ کمک کند. او که از اعضای گروه «سیل» بود، با انتشار کتابی با عنوان «تک تیرانداز آمریکایی: زندگینامه خودنوشت مرگبارترین تک تیرانداز در تاریخ نظامی آمریکا» به شهرت رسید. او در این کتاب درباره چگونگی کشتن قربانیانش در عراق سخن گفته بود و از کشتن 150 نفر پرده برداشته بود. این کتاب در ژانویه 2012 یعنی دقیقا یک سال پیش منتشر و با استقبال زیادی روبه‌رو شده بود. کایل با این کتاب به شهرت رسید و در برنامه‌های تلویزیونی حضور یافت.