به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا اعلام کرد: تصویر ستاره دنباله‌دار ISON که به شکل یک توپ درخشان و مه آلود در مقابل یک زمینه پر از ستاره حرکت می‌کند توسط کاوشگر Deep Impact از فاصله 493 میلیون مایلی گرفته شده است.

"تیم لارسون" مدیر پروژه Deep Impact گفت: این چهارمین ستاره دنباله‌داری است که تحت رصدهای علمی ما قرار گرفته است. این دنباله‌دار دورترین ستاره دنباله‌دار از زمین است که سعی کرده‌ایم داده‌هایی از آن به دست آوریم.

ستاره دنباله‌دار ISON، 21 سپتامبر سال 2012 توسط دو ستاره شناس روسی کشف شد. ناسا با بررسی مدار این ستاره دنبال‌دار، می‌گوید احتمالا این جرم آسمانی نخستین عبور رفت و برگشتی خود را از منظومه شمسی داخلی صورت خواهد داد.

این امر حاکی از آن است که سطح بکر این ستاره دنبال‌دار پوشیده از مواد فراری باشد که به محض دریافت انرژی خورشیدی، آتش بگیرند و دم درخشان ستاره دنبال‌دار را شکل دهند.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این ستاره دنباله دار با عبور از نزدیکی خورشید در ماه نوامبر، در آسمان زمین قابل مشاهده خواهد بود.