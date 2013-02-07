مسئولان سه قوه اعتماد خود به مردم را سلب نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بسیج دانشجویی هفت دانشگاه مازندران آمده است: مسئولان هر سه قوه باید بدانند، نباید طوری عمل کنند که اعتماد مردم را نسبت به خود از دست دهند.و کاری نکنند.

در این بیانیه تصریح شد: در حالیکه مردم خود را آماده برگزاری جشن سی و چهارمین بهار انقلاب می کنند، اتفاقات روز یکشنبه این هفته مجلس موجب تاسف و تعجب دلسوزان نظام شد که در پی آن موجبات شادی و مسرت دشمنان نظام وانقلاب را فراهم آورد.

اگرچه از چالش های خیلی مهم بعد از انقلاب نبوده، اما در نظام جمهوری اسلامی مذموم و ناپسند می باشد. کاری که نه از روی عدالت خواهی، بلکه تنها از روی جدل سیاسی برای رسیدن به اغراض حزبی و شاید شخصی صورت گرفت.



در این بیانیه آمده است: مگر رهبری نفرمودند: " باید اختلافات به حداقل برسد. البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هیچ اشکالى هم ندارد - دو نفر مسئولند، رفیقند، اختلاف نظر هم دارند؛ همیشه هم بوده است اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاى گوناگون، به اختلاف علنى، به گریبانگیرى، به مچگیرى در مقابل چشم مردم منتهى شود.



در جایی که مسئولان باید برای مردم کار کنند و خدمتگزار آنان باشند، این رفتارها نه تنها ناپسند است، بلکه خیانت به کشور و مردم بوده و مردم فهیم ما این عمل را به دید ناسپاسی مسئولان نسبت به جایگاهشان می دانند.



همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی کسانی بوده که حرف از ولایت می زدند و بر خود همواره برچسب می زدند که ما با فلانی فرق داریم چون این ایدئولوژی( ولایت فقیه) در ذهن ما هست که در ذهن آقایان نیست. ولی در موضع عمل که می شودهمانند آنهایی رفتار می کنند که بویی از ولایت پذیری نبرده اند.



مسئولان کشور باید جایگاه خود را بدانند ؛ و بدانند در جامعه ای مسئول هستند که حکومت اسلامی بر آن حاکم است و این حکومت، زمینه ساز حکومت جهانی حضرت ولی عصر ارواحناله الفداه بوده و این را قدر بدانند و این نکته را به خود یاد آور شوند که غفلت ، به مسیری ختم می شود که در آن خسران است.



ملت فهیم و انقلابی ما همواره در گذرگاه های سخت و پیچیده با تبعیت از ولایت توانسته اند عبور موفقیت آمیزی داشته باشند.و در آینده نیز برای شناخت افراد، شاقول ولایت را معیار سنجش افراد قرار دهند؛ پس تبعیت فرد از ولایت منجر به خشنودی و رضایت مردم می گردد.



اینک به خواص یادآوری می کنیم جایگاه خطیر مسئولیت در جامعه اسلامی امانتی است گرانقدر که کوچکترین غفلت وبی توجهی به آن غیرقابل پذیرش است، عالی جنابان(!) از اسلاف گذشته عبرت بگیرند که مبادا به واسطه بی بصیرتی، آب درهاون دشمن ریخته و موجبات خیانت به مقدسات انقلاب اسلامی را فراهم آورند.

آقایان توجه داشته باشند، روی کار آمده اند که خادم اسلام و مسلمین و این انقلاب باشند نه این که با سواستفاده ازجایگاه حقوقی شان در صدد تخریب یکدیگر برآیند.

برخی فراموش کرده اند که مجلس جایگاه رسیدگی به حقوق ملت است و متصدیان آن باید به امور مردم رسیدگی کنند نه اینکه مجلس را برای رسیدگی به شکایات خود و یا دفاع از خود قرار دهند، این هم وجهی از بی قانونی آشکاراست که به اسم مردم، مشکلات خود را رفع می کنند.



بسیج دانشجویی دانشگاههای صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی بابل، مازندران (بابلسر)، علوم پزشکی ساری، علوم فنون بابل، پیام نور ساری، پیام نور بابل.