کرسی تلاوت قرآن در بناب باحضور قاری برجسته مصری برگزاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که صبح پنج شنبه که بمناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی علاوه بر قاریان برجسته این شهرستان، استاد محمود شحات انور از قاریان مشهور و برجسته کشور مصر آیاتی از کلام الله مجید را در فضایی نورانی طنین انداز کردند و حال و هوای نورانی به محفل بخشیدند که با استقبال خوب علاقمندان روبرو شد.

همچنین دراین مراسم نورانی حبیب صدقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب و مسئول کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از استقبال خوب مردم و مسئولین از این برنامه قرآنی با تأکید بر اهمیت برگزاری محافل کرسی های تلاوت قرآن تصریح کرد: برگزاری مراسم های قرآنی در ایام الله دهه مبارک فجر و در راستای ترویج فرهنگ قرآن، زمینه ای مناسب برای آشنا کردن جوانان با قرآن و معارف الهی است.

در ادامه مراسم حجت الاسلام سید موسی آتش زر از اساتید حوزه و دانشگاه بناب مهمترین راه تقرب به حضرت حق را در انس بیشتر با قرآن کریم دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد چشمگیر فعالیتهای قرآنی و سوق یافتن جوانان به سمت قرآن هستیم.