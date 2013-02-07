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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

بمناسبت دهه فجر؛

کرسی تلاوت قرآن در بناب باحضور قاری برجسته مصری برگزاری شد

کرسی تلاوت قرآن در بناب باحضور قاری برجسته مصری برگزاری شد

بناب- خبرگزاری مهر: کرسی انس با قرآن با حضور استاد محمود شحات انور از کشور مصر در مصلای اعظم شهرستان بناب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که صبح پنج شنبه که بمناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  علاوه بر قاریان برجسته این شهرستان، استاد محمود شحات انور از قاریان مشهور و برجسته کشور مصر آیاتی از کلام الله مجید را در فضایی نورانی طنین انداز کردند و حال و هوای نورانی به محفل بخشیدند که با استقبال خوب علاقمندان روبرو شد.

همچنین دراین مراسم نورانی حبیب صدقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب و مسئول کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از استقبال خوب مردم و مسئولین از این برنامه قرآنی با تأکید بر اهمیت برگزاری محافل کرسی های تلاوت قرآن تصریح کرد: برگزاری مراسم های قرآنی در ایام الله دهه مبارک فجر و در راستای ترویج فرهنگ قرآن، زمینه ای مناسب برای آشنا کردن جوانان با قرآن و معارف الهی است.

در ادامه مراسم حجت الاسلام سید موسی آتش زر از اساتید حوزه و دانشگاه بناب مهمترین راه تقرب به حضرت حق را در انس بیشتر با قرآن کریم دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد چشمگیر فعالیتهای قرآنی و سوق یافتن جوانان به سمت قرآن هستیم.

کد مطلب 1811190

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