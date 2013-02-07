مشکلات تسهیلاتی 12 واحد تولیدی مازندران رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر نجشنبه در هفدهمین جلسه ستاد تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از تولید استان اظهار داشت: تاکنون 121 واحد تولیدی استان در 16 جلسه ستاد که به ریاست اینجانب برگزار شد، به صورت مستقیم و حضوری مشکلاتشان را مطرح کردند.

وی افزود: از برآیند این جلسات تاکنون 733 مصوبه در جهت رفع موانع تولید، به تصویب نهایی ستاد رسیده است.

طاهایی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و 28 درخواست در دبیرخانه ستاد کارشناسی شد، گفت: 61 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به این درخواست ها برگزار شد.

وی بیان داشت: در هفدهمین جلسه ستاد تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از تولید استان مشکلات شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل، انجمن کشتارگاه های استان، پیشرو پلیمر طبرستان، صنایع گوشت شرق، شرکت باران نیروی شمال، سیمان مازندران، چاپ چهاررنگ و شرکت ماشین سازی شمال پیروز با حضور صاحبان صنایع و نمایندگان این شرکت ها بررسی شد و در جهت رفع آنها دستورات و مصوبات لازم صورت گرفت.

مازندران سه میلیون و 140هزار نفر جمعیت دارد.