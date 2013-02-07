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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

طاهایی اعلام کرد:

مشکلات تسهیلاتی 12 واحد تولیدی مازندران رفع شد

مشکلات تسهیلاتی 12 واحد تولیدی مازندران رفع شد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: مشکلات تسهیلاتی 12 واحد تولیدی استان در سالجاری با حضور مسئولان رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر نجشنبه در هفدهمین جلسه ستاد تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از تولید استان اظهار داشت: تاکنون 121 واحد تولیدی استان در 16 جلسه ستاد که به ریاست اینجانب برگزار شد، به صورت مستقیم و حضوری مشکلاتشان را مطرح کردند.

وی افزود: از برآیند این جلسات تاکنون 733 مصوبه در جهت رفع موانع تولید، به تصویب نهایی ستاد رسیده است.

طاهایی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و 28  درخواست در دبیرخانه ستاد کارشناسی شد، گفت: 61 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به این درخواست ها برگزار شد.

وی بیان داشت: در هفدهمین جلسه ستاد تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از تولید استان مشکلات شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل، انجمن کشتارگاه های استان، پیشرو پلیمر طبرستان، صنایع گوشت شرق، شرکت باران نیروی شمال، سیمان مازندران، چاپ چهاررنگ و شرکت ماشین سازی شمال پیروز با حضور صاحبان صنایع و نمایندگان این شرکت ها بررسی شد و در جهت رفع آنها دستورات و مصوبات لازم صورت گرفت.

مازندران سه میلیون و 140هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1811194

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