  1. بین الملل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از مصر-14

برنامه دیدارهای امروز رئیس جمهوری ایران در قاهره

برنامه دیدارهای امروز رئیس جمهوری ایران در قاهره

محمود احمدی نژاد امروز در حاشیه اجلاس سران اسلامی در قاهره با رئیس جمهور بوسنی و نخست وزیر موریتانی دیدار می کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر ، "محمود احمدی نژاد" امروز  در حاشیه اجلاس سران اسلامی در قاهره با رئیس جمهور بوسنی و نخست وزیر موریتانی دیدار خواهد داشت.

رئیس جمهوری ایران همچنین شب گذشته در نشست سه جانبه حل بحران سوریه شرکت کرد. این نشست با حضور روسای جمهور سه کشور ایران، مصر و ترکیه برگزار شد و تلاشهای قاهره برای حضور "سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان سعودی در آن به جایی نرسید.

مقامات مصری اعلام کردند: ترک قاهره از سوی ولیعهد عربستان سعودی علت اصلی عدم مشارکت وی در نشست درباره بحران سوریه بوده است.

رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی النیل مصر که به صورت زنده پخش می شد به سوالات متعدد خبرنگار این شبکه در خصوص مسائل مهم منطقه و جهان پاسخ گفت.

کد مطلب 1811195

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