جهانبازی داور دیدار نفت تهران - پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز شنبه هفته آینده با برگزاری چهار مسابقه به پایان می‌رسد و بر این اساس کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار حساس نفت تهران - پرسپولیس را به یدالله جهانبازی، سپرد.

اسامی کامل داوران این دیدارها به شرح زیر است:

شنبه - 21/11/91

* داماش گیلان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: غلام آموزگار و حسن یوسفی، داور چهارم: محمد فغانی، ناظر: حسین خوشخوان

* آلومینیوم هرمزگان - پیکان تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محمدرضا غنو، داور چهارم: موعود بنیادی فر، ناظر: علیرضا رجبلو

* سایپا البرز - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: بهرام کیانی و علی کناری، داور چهارم: محمدحسین اسدی، ناظر: مسعود عنایت

* نفت تهران - پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: رضا سخندان و سجاد طوری، داور چهارم: جواد شرفی، ناظر: سعید بطحایی