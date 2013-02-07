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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

هفته بیست و پنجم لیگ برتر/

جهانبازی داور دیدار نفت تهران - پرسپولیس شد

جهانبازی داور دیدار نفت تهران - پرسپولیس شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای روز سوم از هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس یدالله جهانبازی دیدار تیم فوتبال نفت تهران و پرسپولیس را سوت می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز شنبه هفته آینده با برگزاری چهار مسابقه به پایان می‌رسد و بر این اساس کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار حساس نفت تهران - پرسپولیس را به یدالله جهانبازی، سپرد.

اسامی کامل داوران این دیدارها به شرح زیر است:
شنبه - 21/11/91
* داماش گیلان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: غلام آموزگار و حسن یوسفی، داور چهارم: محمد فغانی، ناظر: حسین خوشخوان

* آلومینیوم هرمزگان - پیکان تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محمدرضا غنو، داور چهارم: موعود بنیادی فر، ناظر: علیرضا رجبلو

* سایپا البرز - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: بهرام کیانی و علی کناری، داور چهارم: محمدحسین اسدی، ناظر: مسعود عنایت

* نفت تهران - پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: رضا سخندان و سجاد طوری، داور چهارم: جواد شرفی، ناظر: سعید بطحایی

کد مطلب 1811199

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