جامعه بشری به سوی همگرایی در حال حرکت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه به وقت محلی در ادامه برنامه های سفر به مصر در دیدار رییس جمهور بوسنی و هرزگوین، با بیان اینکه این کشور تاریخی بسیار استثنایی داشته و با حوادث گوناگونی روبرو بوده است، گفت: البته در حال حاضر نباید به دنبال علل و عوامل این حوادث بود، بلکه باید نگاهی رو به آینده داشته باشیم. خوشحالیم که در بوسنی دولت و ملت این کشور روند هم‌گرایی را دنبال می کنند.

رییس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم بوسنی بوده و از این پس نیز از آنان حمایت خواهد کرد، گفت: ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط همه جانبه در بخش های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست و فرهنگ با بوسنی و هرزگوین ندارد.



رییس جمهور تصریح کرد: امروز راه چاره مشکلات جهان این است که مرزهای غیرانسانی برداشته شده و انسان ها به واسطه انسانیت خود با یکدیگر رابطه داشته باشند، زیرا تا زمانی که مردم از یکدیگر دور باشند، فرصت برای چپاول ثروت ملت ها و تجاوز فراهم خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه فرهنگ سلطه گری و قدرت طلبی صدها سال است که در جامعه بشری حاکم شده و این سلطه باید آرام آرام تغییر کند، گفت: باید به عدالت برگردیم، چرا که هیچ کس از تبعیض سود نخواهد برد و کسانی هم که به دنبال تبعیض هستند، در نهایت انسانیت خود را از دست خواهند داد، البته این فرهنگ پیامبران است که می خواستند حقیقت انسان را برجسته کنند و خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که یک گرایش عمومی به سمت ارزش های الهی، عدالت و انسانیت به وجود آمده است تا جایی که حتی مستکبران برای رسیدن به خواسته های خود شعار عدالت سر می دهند.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به تحولات سوریه گفت: همه باید تلاش کنیم تا مشکلات این کشور هر چه سریع‌تر برطرف شود.



رییس جمهور با اشاره به اینکه تلاش های خوبی از سوی ایران، مصر و ترکیه برای حل مشکلات در سوریه در حال انجام است، گفت: معتقدیم این حق همه ملت هاست که بتوانند از آزادی، عدالت و استقلال بهره مند باشند، اما معتقدیم این ارزش ها هرگز از طریق جنگ حاصل نمی شود و هر حکومتی بخواهد از طریق جنگ به قدرت برسد، تداوم نخواهد داشت، چرا که رسیدن به قدرت از طریق جنگ مجوزی برای دیگران است تا برای رسیدن به قدرت اقدام به جنگ کنند.



دکتر احمدی‌نژاد ادامه داد: معتقدم در جامعه سوریه که جامعه ای طایفه ای است تنها با وحدت و تفاهم ملی، می توان حقوق مردم را تامین کرد که جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد تفاهم در این کشور و پایان خشونت‌ها و درگیری‌ها تلاش می کند.



رییس جمهور با تاکید بر لزوم برقراری هر چه سریع‌تر تفاهم ملی در سوریه اظهار امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر همه طرف‌های درگیر در این کشور بتوانند به این نتیجه برسند که جنگ را کنار گذاشته و در مسیر گفتگو، تفاهم و برگزاری انتخابات آزاد حرکت کنند.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه معتقدیم باید خواسته مردم در سوریه اعمال شود، خاطرنشان کرد: سوریه کشوری بزرگ و تاریخی است و مردم این کشور می توانند خودشان برای آینده خود تصمیم گیری کنند و در این مسیر هیچ کس حق دخالت ندارد.



رییس جمهور بوسنی و هرزگوین نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی خواستار گسترش مناسبات همه جانبه کشورش با جمهوری اسلامی ایران شد.



وی همچنین با بیان اینکه جامعه مسلمانان بوسنی و هرزگوین به دنبال نقش آفرینی بیش از پیش جهان اسلام در مناسبات بین المللی است، گفت: امروز قدرت طلبان برای دستیابی به قدرت در حال جنگ با یکدیگر هستند، اما مسلمانان باید در این صحنه متفاوت از سایرین نقش آفرینی کنند و کشورهای بزرگ و تاثیرگذار مانند ایران می‌توانند در این مسیر پیشگام باشند.



رییس جمهور بوسنی و هرزگوین همچنین با اشاره به مشکلات بوجود آمده در سوریه تصریح کرد: ایران، ترکیه و مصر به عنوان کشورهای تاثیرگذار در منطقه می توانند با همکاری یکدیگر اقدامات خوبی در جهت تسریع گفتگوها و پایان خشونت‌ها در سوریه انجام دهند.