"زیباتر از زندگی" اشک مردم را درآورد

سید سعید سیدزاده تهیه‌کننده فیلم دفاع مقدسی "زیباتر از زندگی" که در بخش سودای سیمرغ سی و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: صحنه‌های حماسی فیلم در هویزه و لحظه شهادت سید حسین علم الهدی که در آن سعی شده به نحوی کاملا محترمانه و در عین حال احساسی و تاثیرگذار نشان داده شود، اشک به چشمان تعداد زیادی از تماشاگران آورد و این را به خوبی می شد پس از روشن شدن چراغ‌های سالن سینما دید.

وی ادامه داد: پس از پایان نمایش "زیباتر از زندگی" در سینماهای صحرا، بهمن، استقلال و جوان، تماشاگران تا پایان تیتراژ فیلم، سالن راترک نمی کردند که این نشانگر تاثیرگذاری سکانس آخر فیلم و موسیقی دلنشین و احساسی آن است.

انسیه شاه حسینی کارگردان این فیلم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جدا از اینکه در اکران خصوصی فیلم در باغ موزه دفاع مقدس، خواهر و برادران شهید علم الهدی با گریه از عوامل فیلم تشکر می‌کردند و خاطرات شهید برایشان زنده شده بود، در سینما جوان هم تعدادی از افراد که معلوم بود دوران دفاع مقدس را درک کرده اند، دور من و عوامل جمع شده بودند و از خاطرات زنده‌شده‌شان، تعریف می‌کردند.

شاه‌حسینی افزود: من مزد خود را از استقبال گرم مردم و تماشاگران فیلم گرفته‌ام و امیدوارم روح شهید علم الهدی از این کار راضی باشد.

فرمانده کل سپاه پاسداران نیز ضمن تماشای فیلم "زیباتر از زندگی" از سازندگان آن قدردانی کرد

فیلم سینمایی "زیباتر از زندگی" محصول سازمان هنری رسانه ای اوج یکی از فیلم‌های دفاع مقدسی این دوره از جشنواره فیلم فجر بوده است.