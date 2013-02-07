به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، محمود احمدینژاد پیش از ظهر امروز پنجشنبه به وقت محلی در حاشیه دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره، در دیدار نخست وزیر کومور روابط دو کشور را برادرانه و مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: ایران و کومور ظرفیتهای مناسبی برای افزایش سطح همکاریهای خود دارند و استفاده از آن به نفع دو ملت است.
نخستوزیر کومور نیز در این دیدار خواستار افزایش هر چه بیشتر سطح همکاریهای ایران و کومور شد و گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ و متمدن است و کومور به دنبال تعمیق و تحکیم مناسبات خود با ایران است.
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