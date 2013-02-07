اعلام مسیرهای حرکت اتوبوسها به ورزشگاه اختصاصی تیم گسترش فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ دسته یک باشگاههای کشور روز پنجشنبه 19 بهمن ماه از ساعت 14:45 در استادیوم اختصاصی خود میزبان تیم سنگ آهن بافق یزد خواهد بود.

جهت حضور پرشور هواداران در استادیوم اختصاصی آبی پوشان تبریزی، تعداد پنج دستگاه اتوبوس برای انتقال رایگان هواداران از پنج نقطه شهر تبریز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس اتوبوس ها در مسیرهای ذیل از ساعت 13:30 ظهر روز پنجشنبه آماده انتقال هواداران به استادیوم اختصاصی گسترش فولاد تبریز می باشند:

مسیر حرکت اتوبوسها:

1) نصف راه (به سمت راه آهن روبروی کوی اشکان)

2) میداه راه آهن ( بطرف دیزل آباد)

3) خطیب (روبروی مسجد امام خمینی)

4) شنب غازان( روبروی مسجد المهدی)

5) چهارراه عباسی(به طرف آبرسان)