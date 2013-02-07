بزرگترین استخر شنای دانش آموزی لرستان افتتاح شد

حجت الله کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگترین استخر شنای دانش آموزی استان لرستان در شهرستان دورود به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت: این استخر با زیربنای هزار و 800 متر مربع به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این استخر دانش آموزی گفت: اعتبار صرف شده 15 میلیارد ریال بوده است.

کلانتری با بیان اینکه این استخر شنا دارای جکوزی، سونا، سالن پذیرایی و ... است افزود: دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان دورود از تخفیف 50 درصدی برای استفاده از این استخر برخوردار هستند.