مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمبود مرغ در بازار کرج وجود ندارد و تدابیر لازم برای تنظیم بازار در کرج و استان اندیشیده شده و هیچ مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ذخیره مرغ به اندازه کافی در کرج صورت گرفته که در صورت کمبود مرغ در بازار بتوانیم تنظیم بازار را به خوبی انجام دهیم.

فرماندار کرج افزود: برخی از افراد سودجو اخیراً به دنبال ایجاد بازار کاذب برای افزایش قیمت مرغ هستند ولی شهروندان کرجی بدانند که وضعیت ذخیره مرغ در کرج عالی است.

ایران نژاد اظهار داشت: در صورت نیاز از مرغ های ذخیره شده استفاده خواهیم کرد ولی هم اکنون هیچ مشکلی از لحاظ کمبود مرغ وجود ندارد.