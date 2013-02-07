مسئولان خوراکی برای رسانه های بیگانه درست نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فیروزکوه صبح پنج شنبه با حضور حجت الاسلام عبدالعلی استیری امام جمعه فیروزکوه، سعید افشار نادری فرماندار، معاونان فرماندار و رؤسای سایر ادارت در سالن اجتماعات آموزش و پرورش فیروزکوه برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری در این مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر وظیفه همه مردم و مسئولان را حفاظت از پرچم نظام دانست و گفت: بتوانیم پرچم انقلاب را به صاحب اصلی آن امام زمان(عج) بسپاریم.

انقلاب تبدیل به یک درخت تنومند شده است

وی افزود: 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و این انقلاب مانند درخت تنومند شده که با هیچ طوفانی نمی لرزد، قبل از انقلاب، ایران به عنوان حیاط خلوت مستکبران و استعمارگران بود و بعد از پیروزی انقلاب، مستکبران تمام این سرمایه ها را از دست دادند.

این مسئول بیان داشت: تمام تلاشمان این بود که امروز با عنایت خداوند این انقلاب روز به روز تمام دنیا را فرا بگیرد و دشمنان نتوانستند لطمه ای به این انقلاب بزنند و باید قدردان این انقلاب را باشیم و دین خود را به شهدا، امام(ره) و مقام معظم رهبری ادا کنیم.

در طول اسلام جنگ در یک لحظه هم متوقف نشده است

وی ادامه داد: در طول یکهزار و 400 سال که از اسلام گذشته جنگ در یک لحظه هم متوقف نشده، جنگی قبلاً با شمشیر و یا همان صلاح سخت بوده است اما امروز نحوه جنگ عوض شده و جنگ تبدیل به جنگ نرم شده است و باید بدانیم چگونه پدافندی داشته باشیم.

حجت الاسلام استیری تصریح کرد: پدافند غیرعامل یعنی انسان طوری برنامه ریزی کند در تهاجمی که وجود دارد آسیبها را به حداقل برساند یکی از شرایط پدافند شناخت دشمن است و در این زمینه مسئولان نباید غفلت کنند.

وی اضافه کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم دشمن ارزشهای اسلامی را در جامعه کمرنگ می کند، یکشنبه ای که گذشت با اتفاقاتی که در مجلس رخ داد، یکشنبه سیاهی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد و هر چه به انتخابات نزدیک می شویم، این اتفاقات بیشتر می شود و اگر فتنه ای دیگر در انتخابات 92 اتفاق بیفتد چه جوابی می توانیم به مقام معظم رهبری بدهیم، در فتنه 88 بعضیها غفلت کردند و ندانسته وارد شدند.

امام جمعه فیروزکوه اظهار داشت: مسئولان نباید خوراکی برای رسانه های بیگانه درست کنند و دشمن توطئه می کند تا از اختلاف بین خواص و رؤسای سه قوه استفاده کند و در کل جوی که در مجلس روز یکشنبه حاکم بود، جو خوبی نبود.