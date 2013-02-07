  1. هنر
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

تعبیر رویای مجموعه‌داران؛

تابلو "زنی نشسته در کنار پنجره" پیکاسو به فروش رسید

تابلویی از پیکاسو با نام "زنی نشسته در کنار پنجره"دیروز در حراجی لندن به قیمت 6/28 میلیون پوند (9/44 میلیون دلار) به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این تابلو که در حراجی ساتبی لندن به فروش رسید با عنوان "زنی نشسته در کنار پنجره" تصویری از زن محبوب پیکاسو ماری-ترز والتر است.

پیکاسو اولین بار او را در سال 1927 در پاریس دید.

رییس ساتبی در بخش هنر مدرن اروپا این تابلو را اثری فوق العاده و پرتره ای برجسته از یکی از مهمترین دوره های زندگی پیکاسو خواند. او گفت فروش این تابلو در سال های اخیر در میان مجموعه‌داران به شدت دنبال می شد.

یکی دیگر از تابلوهای پیکاسو که از اهمیتی در همین سطح برخوردار بود سال 2011 به قیمت 25 میلیون پوند به فروش رسیده بود .
 

