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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

کاظمی خبر د اد:

هفت جایگاه سوخت متخلف در لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

هفت جایگاه سوخت متخلف در لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فنی عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان از معرفی هفت جایگاه سوخت متخلف به تعزیرات حکومتی خبر داد.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته در جلسه کمیته تخلفات شرکت پخش فرآورده های نفتی هفت جایگاه سوخت متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی بیان داشت: در این جلسه در مجموع 18 پرونده تخلفاتی در ارتباط با سوءاستفاده از 55 کارت سوخت به دست آمده از کارگران جایگاه‌ها با حضور مالکین جایگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فنی عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان ادامه داد: در نهایت هشت مورد از مالکین مجاری عرضه سوخت بالغ بر 500 میلیون ریال جریمه شدند.

کاظمی افزود: همچنین هفت جایگاه سوخت نیز از پرنده‌های تخلفاتی با توجه به صلاحیت مرجع رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

وی با اشاره به کاهش میزان تخلفات در مجاری عرضه برضرورت توجه ویژه مالکین مجاری عرضه و مسئولین منطقه برای پیشگیری از تخلفات تأکید کرد.

کد مطلب 1811216

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