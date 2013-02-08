جزئیات آیین نامه‌ اردوهای علمی و درسی در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین نامه 16 بهمن 1391 در شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ برای تمامی بخش‌ها لازم الاجرا است.



در این آیین نامه آمده است، تعریف بازدیدهای درسی علمی، اردوهایی است که با رویکرد و جهت گیری علمی در دانشکده‌ها برای دانشجویان همان دانشکده برگزار می‌شود. آن دسته از بازدیدهای علمی که توسط جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود و در آن دانشجویان دو یا چند دانشکده شرکت می‌کنند نیز مشمول این آیین نامه می‌شوند.



انواع بازدیدهای درسی علمی و بازدیدهای درسی: منظور اردوهایی است که ذیل سرفصل درس و یا با تصویب شورای آموزشی دانشکده در تکمیل عملی دروس دانشکده انجام می‌شود. شرکت در این بازدیدها می‌تواند برای دانشجویان عضو کلاس اجباری اعلام شود.



بازدیدهای علمی: منظور بازدیدهایی است که خارج از سرفصل درس و مرتبط با مفاد و محورهای رشته دانشکده‌ای اتفاق می‌افتد و در جهت افزایش اطلاعات علمی پژوهشی دانشجویان از طریق انجام بازدید و حضور در صنعت مربوط انجام می‌شود.



فرایند برگزاری بازدیدهای درسی: دو هفته پیش از برگزاری هر کدام از بازدیدهای درسی، درخواست برگزاری بازدید توسط استاد مربوط از طریق مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده برای معاون فرهنگی ارسال می‌شود در این درخواست می‌بایست اجزاء زیر موجود باشد:

عنوان و مشخصات درس، لیست اسامی کلاس درس (برگرفته از پرتال آموزشی دانشگاه) اسم و مشخصات استاد کلاس، اسم و مشخصات یکی از دانشجویان کلاس به عنوان هماهنگ کننده و برگزار کننده بازدید همچنین حضور استاد درس در این بازدیدها الزامی است.



در ادامه این بخش در آیین نامه آمده است: معاونت فرهنگی یک نفر را به عنوان ناظر اردو تعیین می‌کند تا ضمن شرکت در بازدید، گزارش برگزاری آن را طبق آیین نامه نظارت اردو (مصوب شورای فرهنگی) تدوین و در اختیار معاونت فرهنگی قرار دهد.



تأمین هزینه ها: 50 درصد از هزینه‌های برگزاری بازدید از محل اعتبار 30 درصدی درآمدهای اختصاصی دانشکده‌ها (اختصاص یافته به فعالیت‌های دانشجویی) تامین می‌شود که به صورت متمرکز عمل خواهد شود.



50 درصد دیگر از طرف دانشگاه تأمین می‌شود. برآوردهای مالی این بازدیدها منطبق با شاخص‌ها و معیارهای تدوین شده در معاونت فرهنگی بررسی می‌شود.



فرایند برگزاری بازدیدهای علمی



این بازدیدها به درخواست بسیج دانشجویی و یا انجمن علمی برگزار می‌شود. بسیج دانشجویی می‌بایست درخواست‌های خود را برای هیأت نظارت بر تشکل‌ها ارسال و انجمن علمی می‌بایست درخواست‌های خود را برای اداره انجمن‌های علمی ارسال کند.



معاونت فرهنگی دانشگاه (اداره کل فرهنگی ویژه بسیج دانشکده و اداره انجمن‌های علمی ویژه انجمن علمی دانشکده) موظف است یک نفر را منطبق با آیین نامه نظارت اردو به عنوان ناظر جهت شرکت در بازدید و تدوین گزارش معرفی کند.

برآوردهای مالی این بازدیدها منطبق با شاخص‌ها و معیارهای تدوین شده در معاونت فرهنگی بررسی می‌شود. بازدیدهای علمی دانشکده‌ای می‌بایست به صورت تک جنسیتی و در قالب بازدیدهای یک روزه برگزار شود.



تبصره:در موارد استثناء جهت برگزاری بازدیدهای علمی چند روزه نیازمند مجوز معاون فرهنگی دانشگاه است. در موارد خاص جهت برگزاری بازدیدهای علمی با حضور همزمان دانشجویان دختر و پسر نیازمند تصویب در هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه است.