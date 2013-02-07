لزوم تشویق باروری با توجه به بروز علایم پیری جمعیت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جمعیت آذربایجان غربی بعد از انقلاب بیش از دو برابر شده، افزود: متاسفانه این در حالی است که با وجود نرخ رشد بالای 3 درصدی جمعیت در دهه های گذشته به زیر 1.5 درصد در دهه 80 تقلیل یافته که به دلیل بروز علایم پیری جمعیت، سیاستهای جمعیتی باید بسوی تشویق باروری سوق داده شود.

وی جمعیت آذربایجان غربی در سال 57 را بالغ بر یک میلیون و 496 هزار نفر اعلام و با بیان اینکه این رقم در سال 84 به 2 میلیون و 833 هزار نفر و در سال 90 به 3 میلیون و 80 هزار و 576 نفر رسیده، عنوان کرد: جمعیت شهری در سال 57 514 هزار نفر و جمعیت روستایی 982 هزار نفر بود.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه این ارقام در سال 90 به یک میلیون و 932 هزار و 544 نفر جمعیت شهری و یک میلیون و 148 هزار و 32 نفر جمعیت روستایی رسیده، اظهار داشت: متوسط نرخ رشد جمعیت استان در سال 57 حدود 3.4 درصد بود که این نرخ در سال 84 و سال 90 بدون تغییر حدود 4.1 درصد بوده است.



دیزج نژاد با بیان اینکه جمعیت آذربایجان غربی 4.1 درصد جمعیت کل کشور و جمعیت شهری 62.7 درصد کل جمعیت استان و 3.6 درصد کل جمعیت شهری کشور را شامل می شود، یادآور شد: جمعیت آذربایجان غربی طی دهه های بعد از انقلاب بنا به دلایل عدیده ای در مقاطعی رشد بالایی را تجربه کرده که با تمام فراز و نشیبها، تلاش دولت در جهت کاهش نرخ رشد جمعیت و تثبیت آن طی سالهای اخیر نتایج مثبتی به بار آورده است..