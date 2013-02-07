به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر، رئیس جمهور اسلامی ایران شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی النیل مصر که به صورت زنده پخش می شد به سوالات متعدد خبرنگار این شبکه در خصوص مسائل مهم منطقه و جهان پاسخ گفت.

احمدی نژاد در این گفتگو با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء سطح روابط با مصر گفت: قدرت و عزت مصر ، قدرت و عزت ایران و منطقه است. ملت مصر با برخورداری از یک پشتوانه محکم فرهنگی و تاریخی شرایط جدیدی در منطقه ایجاد کرده است.

وی افزود: مصر دارای شخصیت های مهمی است و به دلیل جایگاهی که در منطقه و جهان دارد ایران از ملت مصر پشتیبانی سیاسی می کند.



وی افزود: در فرایند گسترش روابط ایران و مصر دشمنان زیادی وجود دارند که مانع برقراری رابطه سیاسی میان دو کشور می شوند و نباید به این شیاطین اجازه داده شود تا روند رو به رشد مناسبات دو کشور تحت تاثیر قرار گیرد.



وی در مورد دورنمای روابط ایران و مصر پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود گفت: موضوع روابط مصر و ایران یک موضوع کلان سیاسی است و با تغییر چهره ها در ایران، این سیاست تغییر نخواهد کرد.



احمدی نژاد در مورد اوضاع سوریه گفت: همه طرفهای درگیر در سوریه باید برای پایان دادن به خشونت ها مذاکرات خود را بر اساس نیازهای داخلی به دور از تاثیرگذاری قدرتهای خارجی آغاز کنند.

احمدی نژاد تهدیدات رژیم صهیونیستی در مورد علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هرگز از این تهدیدات هراسی نداریم و این اسرائیل است که از ایران وحشت دارد. ما باید با همکاری کشورهای اسلامی مشکلات منطقه را حل و فصل کنیم تا تهدیدات اسرائیل را علیه کشورهای مستقل منطقه خنثی کنیم.