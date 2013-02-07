زوج قائم شهری زندگی مشترک خود را در جوار شهدای گمنام آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این زوج جوان قائم شهری مراسم جشن عقد خود را همزمان با دهه فجر در کنار مزار پنج شهید گمنام حسینیه عاشقان ثارالله قائم شهر برگزار کردند.



علی رضا رضا پور 22 ساله و نگین رستم علی 19ساله زوج جوانی بودند که روز پنجشنبه زندگی‌ مشترک خود را در جوار پنج شهید گمنام آغاز تا زندگی‌ خود را با آرمان‌های شهدا شروع کنند.

این مراسم که با حضور خانواده‌ های این زوج جوان برگزار شد، عاقد مراسم عقد را با مهریه یک جلد کلام الله مجید، 63 سکه بهار آزادی و یک سفر زیارتی حج عمره جاری کرد.



علی رضا رضا پور گفت: خیلی علاقه داشتم که مراسم عقد خود را به اتفاق خانواده در این مکان متبرک که خوشی های امروز را مدیون این شهدا هستیم.



نگین رستم علی که دانشجوی رشته مهندسی صنایع است اظهارداشت: مظلومیت خاص شهدای گمنام و عهد بستن با آرمانهای شهدا در کنار مزار پاک‌ آنان کمترین کاری بوده که برای ادای دین می توانستیم انجام دهیم.



این زوج هدف از انجام مراسم عقد خود را بر سر مزار شهدای گمنام را نشان دادن ازدواج بدور از هزینه های گرانقیمت و مراسم تجملاتی به جوانان و پیوند با آرمانهای شهدا اعلام کردند.