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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

با حضور نیکزاد/

پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر کلنگ زنی شد

پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر کلنگ زنی شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات استان آذربایجان غربی، عملیات پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر برای اولین بار در شمالغرب و شمال کشور (بندر خشک) پیش از ظهر پنجشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پایانه صادراتی در زمینی به مساحت 19 هکتار و با سرمایه گذاری 580 میلیارد ریالی بخش خصوصی در مدت دوسال اجرا می شود.

این پایانه صادراتی شامل ترمینال نفتی، ترمینال کانتینری و کالاهای عمومی، انبارهای سرپوشیده، سردخانه دو مداره 10 هزار تنی و ساختمان های اداری و خدماتی است.

ایجاد سیلوی 20 هزار تنی به همراه کارخانه آرد در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و نمایشگاه از دیگر ویژگی های این پایانه صادراتی است.

با اجرای این طرح ها برای 150 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

پایانه مرز رسمی تمرچین پیرانشهر در مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و بعنوان دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود.

این پایانه با هدف مدیریت واحد، تسریع تسهیل عبور و مرور، انسجام و نظم در علمیات و پیشگیری از اتلاف وقت در کشور، اجرای بهینه مقررات و تامین رفاه و آسایش رانندگان مرز ایران و عراق احداث شد.

پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک، ایجاد مسیر آلترناتیو برای کشور ترکیه به منظور دسترسی به بنادر دریای مدیترانه، قاره های اروپا و آفریقا از طریق کشورهای سوریه و لبنان از موقعیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

در صورت اتصال راه آهن دور دریاچه ارومیه مسیر ترانزیتی ایران از طریق کشورهای عراق، سوریه و لبنان با استفاده از مرز تمرچین و حاج عمران پیرانشهر به اروپا فراهم می شود.

کد مطلب 1811238

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