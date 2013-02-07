پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پایانه صادراتی در زمینی به مساحت 19 هکتار و با سرمایه گذاری 580 میلیارد ریالی بخش خصوصی در مدت دوسال اجرا می شود.

این پایانه صادراتی شامل ترمینال نفتی، ترمینال کانتینری و کالاهای عمومی، انبارهای سرپوشیده، سردخانه دو مداره 10 هزار تنی و ساختمان های اداری و خدماتی است.

ایجاد سیلوی 20 هزار تنی به همراه کارخانه آرد در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و نمایشگاه از دیگر ویژگی های این پایانه صادراتی است.

با اجرای این طرح ها برای 150 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.



پایانه مرز رسمی تمرچین پیرانشهر در مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و بعنوان دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود.

این پایانه با هدف مدیریت واحد، تسریع تسهیل عبور و مرور، انسجام و نظم در علمیات و پیشگیری از اتلاف وقت در کشور، اجرای بهینه مقررات و تامین رفاه و آسایش رانندگان مرز ایران و عراق احداث شد.

پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک، ایجاد مسیر آلترناتیو برای کشور ترکیه به منظور دسترسی به بنادر دریای مدیترانه، قاره های اروپا و آفریقا از طریق کشورهای سوریه و لبنان از موقعیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

در صورت اتصال راه آهن دور دریاچه ارومیه مسیر ترانزیتی ایران از طریق کشورهای عراق، سوریه و لبنان با استفاده از مرز تمرچین و حاج عمران پیرانشهر به اروپا فراهم می شود.