تعداد حافظان نهج البلاغه در کشور کمتر از 200 نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه که در سالن بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور ایران کشور اهل بیت(ع) است، تصریح کرد: کشور ما کشور اهل بیت(ع) و امام رضا(ع) است و باید قدر بدانیم، بیشتر مسلمانان در سایر کشورها با مذهب اهل بیت(ع) آشنایی کامل ندارند و باید شکرگذار باشیم که این توفیق نصیب ما شده است.
وی بر ضرورت رساندن معارف اهل بیت(ع) به دنیا افزود: دنیا تشنه معارف علوی و اهل بیت(ع) است، البته ما نیز نتوانستیم از ظرفیتهای موجود بهره برداری کنیم.
رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه ادامه داد: دنیا و مردم جهان آمادگی دارند که از معارف اهل بیت(ع) استفاده کنند، اما کسانی نیستند که این معارف را به گوش جهانیان برسانند.
وی افزود: ما باید قدردان نظام اسلامی، خون شهدا و امام راحل باشیم که جلسات و مسابقات قرآن و نهجالبلاغه در این کشور برپا می شود.
حجت الاسلام رضازاده جویباری تاکید کرد: این نقص بزرگی برای ماست که آشنایی ما نسبت به نهج البلاغه کم باشد و تعداد حافظان نهج البلاغه در کشور شیعی کمتر از 200 نفر باشد.
وی همچنین با بیان خاطراتی از سفرهای تبلیغی به کشورهای مختلف اظهار داشت: در سفرهای تبلیغی که به همراه علی رضازاده به کشورهای مختلف داشتیم، در ابتدا با مقاومت هایی مواجه می شدیم، اما بعد از اجرای برنامه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه، بسیاری از حضار و بزرگان اعتراف میکردند که باید نسبت به نهج البلاغه شناخت و آشنایی بیشتری پیدا کنند.
جامعه اسلامی باید جامعه نهج البلاغهای باشد
استاد حوزه علمیه قم نیز در این مراسم، با اشاره به ضرورت کسب معرفت اهل بیت(ع) تصریح کرد: مشکل اهل سنت عدم شناخت و معرفت نسبت به کلام اهل بیت(ع) است، ما باید تلاش کنیم دیگران نسبت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آشنایی کامل پیدا کنند که در این صورت مطمئنا اهل سنت نیز تبعیت می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین عارفی با تاکید بر اینکه کلام اهل بیت(ع) نور است، اظهار داشت: کلام اهل بیت(ع) سرتاسر نور است و نور اهل بیت(ع) جلوی پای انسان را روشن می کند.
وی ادامه داد: وجود نازنین امیرالمومنین(ع) نور است و کسی که با کلمات گهربار امام علی(ع) سروکار داشته باشد باعث هدایتش می شود و دلش پر از شعف و نور خواهد بود.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: عظمت و مقام حضرت علی(ع) آنقدر زیاد است که با خواندن یکی از کلمات آن حضرت، خداوند پاداش عظیمی به انسان عطا می کند.
وی در ادامه بر ضرورت گسترش فرهنگ و معارف علوی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: ما با وجود این امکانات آماده نباید در این زمینه کوتاهی کنیم که این ظلم به خودمان است و فردا جواب قانع کننده ای نخواهیم داشت.
حجت الاسلام عارفی تاکید کرد: جامعه را باید جامعه نهج البلاغه ای کنیم، قرآن باید در کنار کلمات اهل بیت(ع) قرار بگیرد تا راه روشن را به ما نشان دهد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: هر دوی قرآن و اهل بیت(ع) باید توأم با هم باشد و در کنار هم قرار بگیرند.
وی در پایان، تلاش موسسه قرآن و نهج البلاغه در جهت اشاعه فرهنگ غنی علوی در جامعه را قابل تقدیر دانست.
گفتنی است، ششمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه با حضور بیش از 200 شرکت کننده از روز چهارشنبه 18 بهمن لغایت روز شنبه 21 بهمن ماه در اردوگاه ولایت قم برگزار می شود.
حجت الاسلام رضازاده جویباری:
تعداد حافظان نهج البلاغه در کشور کمتر از 200 نفر است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه کشور با بیان اینکه دنیا تشنه معارف علوی و اهل بیت(ع) است، گفت: این نقص بزرگی برای ماست که آشنایی ما نسبت به نهج البلاغه کم باشد و تعداد حافظان نهج البلاغه در کشور شیعی کمتر از 200 نفر باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه که در سالن بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور ایران کشور اهل بیت(ع) است، تصریح کرد: کشور ما کشور اهل بیت(ع) و امام رضا(ع) است و باید قدر بدانیم، بیشتر مسلمانان در سایر کشورها با مذهب اهل بیت(ع) آشنایی کامل ندارند و باید شکرگذار باشیم که این توفیق نصیب ما شده است.
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