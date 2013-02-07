تعداد حافظان نهج البلاغه در کشور کمتر از 200 نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه که در سالن بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور ایران کشور اهل بیت(ع) است، تصریح کرد: کشور ما کشور اهل بیت(ع) و امام رضا(ع) است و باید قدر بدانیم، بیشتر مسلمانان در سایر کشورها با مذهب اهل بیت(ع) آشنایی کامل ندارند و باید شکرگذار باشیم که این توفیق نصیب ما شده است.



وی بر ضرورت رساندن معارف اهل بیت(ع) به دنیا افزود: دنیا تشنه معارف علوی و اهل بیت(ع) است، البته ما نیز نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود بهره برداری کنیم.



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه ادامه داد: دنیا و مردم جهان آمادگی دارند که از معارف اهل بیت(ع) استفاده کنند، اما کسانی نیستند که این معارف را به گوش جهانیان برسانند.



وی افزود: ما باید قدردان نظام اسلامی، خون شهدا و امام راحل باشیم که جلسات و مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه در این کشور برپا می شود.



حجت الاسلام رضازاده جویباری تاکید کرد: این نقص بزرگی برای ماست که آشنایی ما نسبت به نهج البلاغه کم باشد و تعداد حافظان نهج البلاغه در کشور شیعی کمتر از 200 نفر باشد.



وی همچنین با بیان خاطراتی از سفرهای تبلیغی به کشورهای مختلف اظهار داشت: در سفرهای تبلیغی که به همراه علی رضازاده به کشورهای مختلف داشتیم، در ابتدا با مقاومت هایی مواجه می شدیم، اما بعد از اجرای برنامه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه، بسیاری از حضار و بزرگان اعتراف می‌کردند که باید نسبت به نهج البلاغه شناخت و آشنایی بیشتری پیدا کنند.



جامعه اسلامی باید جامعه نهج البلاغه‌ای باشد



استاد حوزه علمیه قم نیز در این مراسم، با اشاره به ضرورت کسب معرفت اهل بیت(ع) تصریح کرد: مشکل اهل سنت عدم شناخت و معرفت نسبت به کلام اهل بیت(ع) است، ما باید تلاش کنیم دیگران نسبت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آشنایی کامل پیدا کنند که در این صورت مطمئنا اهل سنت نیز تبعیت می کنند.



حجت الاسلام والمسلمین عارفی با تاکید بر اینکه کلام اهل بیت(ع) نور است، اظهار داشت: کلام اهل بیت(ع) سرتاسر نور است و نور اهل بیت(ع) جلوی پای انسان را روشن می کند.



وی ادامه داد: وجود نازنین امیرالمومنین(ع) نور است و کسی که با کلمات گهربار امام علی(ع) سروکار داشته باشد باعث هدایتش می شود و دلش پر از شعف و نور خواهد بود.



استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: عظمت و مقام حضرت علی(ع) آنقدر زیاد است که با خواندن یکی از کلمات آن حضرت، خداوند پاداش عظیمی به انسان عطا می کند.



وی در ادامه بر ضرورت گسترش فرهنگ و معارف علوی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: ما با وجود این امکانات آماده نباید در این زمینه کوتاهی کنیم که این ظلم به خودمان است و فردا جواب قانع کننده ای نخواهیم داشت.



حجت الاسلام عارفی تاکید کرد: جامعه را باید جامعه نهج البلاغه ای کنیم، قرآن باید در کنار کلمات اهل بیت(ع) قرار بگیرد تا راه روشن را به ما نشان دهد.



استاد حوزه علمیه قم افزود: هر دوی قرآن و اهل بیت(ع) باید توأم با هم باشد و در کنار هم قرار بگیرند.



وی در پایان، تلاش موسسه قرآن و نهج البلاغه در جهت اشاعه فرهنگ غنی علوی در جامعه را قابل تقدیر دانست.



گفتنی است، ششمین دوره مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه با حضور بیش از 200 شرکت کننده از روز چهارشنبه 18 بهمن لغایت روز شنبه 21 بهمن ماه در اردوگاه ولایت قم برگزار می شود.

