9میلیارد ریال در توسعه کشاورزی شهرستان بیرجند هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوفرستی صبح پنج شنبه در مراسم بهره برداری از کارخانه تولید فرآورده های گوشتی در بیرجند، با بیان اینکه در ایام الله دهه فجر 25 پروژه در شهرستان بیرجند به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: برای اجرای این طرح ها 9 میلیارد و 182 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی از اولویت های مشاغل در شهرستان است، افزود: امسال بیشترین پروژه های دهه فجر در این شهرستان مربوط به طرح های کشاورزی بوده است.

نوفرستی اضافه کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح در این شهرستان، 928 خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه کارخانه فرآورده های گوشتی از شاخصترین طرح ها این حوزه در سال جاری بوده است، افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی از مهمترین ضروریات در بخش کشاورزی بویژه در شهرستان بیرجند است.

نوفرستی ادامه داد: با توجه به ضایعات و ارزش افزوده پایین ناشی از خام فروشی در محصولات کشاورزی، باید صنایع تبدیلی و تکمیلی و برای رونق بخش کشاورزی شهرستان ایجاد شود.

به گفته وی با توجه به تنوع در محصولات کشاورزی و دامی در شهرستان، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی تاثیر بسزایی در اشتغالزایی و افزایش ارزش افزوده محصولات دارد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه بیشترین تولیدات شهرستان تولیدات دامی از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز است، گفت: در این شهرستان ظرفیت خوبی برای ایجاد این صنایع وجود دارد.