دوره آموزشی"آشنایی با دوران شکوفایی علم و تمدن در ایران اسلامی" برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره"آشنایی با دوران شکوفایی علم و تمدن در ایران اسلامی" ویژه نخبگان با حضور دکتر سید حسین نصر، دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر اصغر دادبه، حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی، دکتر حسن بلخاری، دکتر علیرضا عسکری 19 و 20 بهمن ماه در شیراز برگزارمی شود.

رئیس بنیاد نخبگان فارس ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه دوره"آشنایی با دوران شکوفایی علم و تمدن در ایران اسلامی" اظهار داشت: تجلی جایگاه ویژه نخبگان به عنوان سرمایه ملی و اجتماعی و ارزش گذاری به نقش نخبگان در برنامه های علمی کشور و پرورش آنها با الگوی اسلامی- ایرانی ،سیاست اصولی بنیاد ملی نخبگان در عرصه­ فرهنگی و در جهت تحقق آرمان ­های انقلاب اسلامی است.

علی خلفی نژاد ادامه داد: دوره آموزشی «آشنایی با دوران شکوفایی علم و تمدن در ایران اسلامی» نیز در همین راستا به میزبانی بنیاد نخبگان فارس در سطح ملی برگزار می شود.

وی تقویت تعلق ملی به ایران، تقویت روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و احساس مسئولیت، تبیین اهمیت رابطه علم و دین و ارزشمندی علم از نظر اسلامی را مهم ترین اهداف برگزاری این دوره دانست.

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس همچنین تصریح کرد: در شرایط کنونی که در دوران احیای تمدن اسلامی قرار داریم و با توجه به اهمیت ویژه مقام معظم رهبری به نخبگان و اثرگذاری آنها در توسعه علمی کشور، زمینه های لازم برای اجرای برنامه فرهنگی از قبیل میراث معنوی به شکل مطلوب در کشور فراهم است.