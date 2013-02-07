مجهزترین تصفیه خانه فاضلاب شرق کشور در بجنورد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، استاندار خراسان شمالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، فرماندار شهرستان بجنورد و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد به بهره برداری رسید.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در آیین افتتاح این پروژه عنوان کرد: تصفیه خانه فاضلاب بجنورد در زمینی به مساحت 33 هکتار در قسمت شمال شرقی شهر بجنورد در محدوده روستای باقرخان، به فاصله سه کیلومتر از شهر و با ارتفاع هزار و 100 متر از سطح دریا واقع شده و برای دو فاز اجرایی و جمعیت تحت پوشش 122 هزار نفر با ظرفیتی بالغ بر 52 هزار و 600 مترمکعب تصفیه فاضلاب در شبانه روز طراحی شده است.

سید ابراهیم علوی اظهار داشت: مطالعات فاز اول این تصفیه خانه از سال 65 آغاز و در سال 81 نیز با ظرفیت هفت هزار و 600 مترمکعب در روز و برای جمعیت 40 هزار نفر با روش لجن فعال هوادهی گسترده به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: اما با توجه به روند رو به رشد جمعیت شهری بجنورد، توسعه و ایجاد شبکه انشعابات فاضلاب و بالطبع افزایش میزان ورودی فاضلاب خام، ساخت مدول دوم تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفت.

علوی افزود: ساخت مدول دوم تصفیه خانه از سال 86 آغاز و از اردیبهشت ماه سال 90 نیز با ظرفیت 12 هزار مترمکعب در روز و برای جمعیت 60 هزار نفر به بهره برداری آزمایشی رسید و پس از 21 ماه فعالیت آزمایشی، امروز بهره برداری نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دومین سفر خود به خراسان شمالی صبح پنج شنبه با هدف افتتاح چند طرح زیست محیطی وارد این استان شد.