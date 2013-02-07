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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

با حضور معاون رئیس جمهور/

مجهزترین تصفیه خانه فاضلاب شرق کشور در بجنورد به بهره برداری رسید

مجهزترین تصفیه خانه فاضلاب شرق کشور در بجنورد به بهره برداری رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضلاب شرق کشور در بجنورد با ظرفیت 12 هزار مترمکعب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه با حضور محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، استاندار خراسان شمالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، فرماندار شهرستان بجنورد و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد به بهره برداری رسید.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در آیین افتتاح این پروژه عنوان کرد: تصفیه خانه فاضلاب بجنورد در زمینی به مساحت 33 هکتار در قسمت شمال شرقی شهر بجنورد در محدوده روستای باقرخان، به فاصله سه کیلومتر از شهر و با ارتفاع هزار و 100 متر از سطح دریا واقع شده و برای دو فاز اجرایی و جمعیت تحت پوشش 122 هزار نفر با ظرفیتی بالغ بر 52 هزار و 600 مترمکعب تصفیه فاضلاب در شبانه روز طراحی شده است.

سید ابراهیم علوی اظهار داشت: مطالعات فاز اول این تصفیه خانه از سال 65 آغاز و در سال 81 نیز با ظرفیت هفت هزار و 600 مترمکعب در روز و برای جمعیت 40 هزار نفر با روش لجن فعال هوادهی گسترده به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: اما با توجه به روند رو به رشد جمعیت شهری بجنورد، توسعه و ایجاد شبکه انشعابات فاضلاب و بالطبع افزایش میزان ورودی فاضلاب خام، ساخت مدول دوم تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفت.

علوی افزود: ساخت مدول دوم تصفیه خانه از سال 86 آغاز و از اردیبهشت ماه سال 90 نیز با ظرفیت 12 هزار مترمکعب در روز و برای جمعیت 60 هزار نفر به بهره برداری آزمایشی رسید و پس از 21 ماه فعالیت آزمایشی، امروز بهره برداری نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دومین سفر خود به خراسان شمالی صبح پنج شنبه با هدف افتتاح چند طرح زیست محیطی وارد این استان شد.

کد مطلب 1811254

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