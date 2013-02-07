  1. عناوین کل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

وحدتی در گفتگو با مهر:

ششمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی در قزوین برپا می شود

ششمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی در قزوین برپا می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گفت: ششمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی 24 الی 27 بهمن ماه در قزوین برگزار می شود.

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 62 شرکت معتبر و مطرح از سراسر کشور در این نمایشگاه مشارکت کرده که 25 مشارکت کننده از استان قزوین حضور دارند.
 
وی تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید، ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید، سنجش توان رقابتی، افزایش میزان تبلیغات در سطح عموم، تحقیق بازار و بازاریابی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 
وحدتی یادآورشد: مشارکت کنندگان در این نمایشگاه از استانهای اصفهان، یزید، قزوین، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، قم و تهران محصولات و تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
 
وی اظهارداشت: نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین در فضایی به وسعت سه هزار و600 مترمربع برپا می شود و چهار روز ادامه خواهد یافت.
 
 
کد مطلب 1811257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید