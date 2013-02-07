ششمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی در قزوین برپا می شود

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 62 شرکت معتبر و مطرح از سراسر کشور در این نمایشگاه مشارکت کرده که 25 مشارکت کننده از استان قزوین حضور دارند.

وی تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید، ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید، سنجش توان رقابتی، افزایش میزان تبلیغات در سطح عموم، تحقیق بازار و بازاریابی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وحدتی یادآورشد: مشارکت کنندگان در این نمایشگاه از استانهای اصفهان، یزید، قزوین، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، قم و تهران محصولات و تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

وی اظهارداشت: نمایشگاه تخصصی ماشین آلات، تاسیسات و مصالح ساختمانی از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین در فضایی به وسعت سه هزار و600 مترمربع برپا می شود و چهار روز ادامه خواهد یافت.



