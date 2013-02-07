سالن مسافربری پایانه تمرچین بهار سال 92 اتمام می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر اظهارداشت: با اتمام این سالن مسافربری ساخت و ساز در پایانه مرزی تمرچین اتمام و وارد فاز حفظ، نگهداری و سرمایه گذاری می شویم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پایانه مرزی تمرچین جزو 10 مرز زمینی فعال کشور است افزود: در صورت اتمام پایانه صادراتی عمومی تمرچین این پایانه به پنج مرز زمینی فعال کشور تبدیل می شود.

افندی زاده با اشاره به هم مرزی آذربایجان غربی با سه کشور خارجی حساس ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی عنوان کرد: این استان به دلیل شاهراه ارتباطی ایران و اروپا نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات و اقتصاد منطقه و کشور ایفا می کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در ادامه از صدور 9 میلیون و 300 هزار تن کالا از طریق پایانه های مرزی استان طی 10 ماهه سالجاری خبر داد و گفت: پایانه مرزی تمرچین نقش عمده ای در ترانزیت کالا به خارج از کشور بر عهده دارد.

افندی زاده یاد آورشد: همچنین سرمایه گذار بخش خصوصی که پایانه صادراتی عمومی تمرچین را در مدت دو سال اجرا می کند احداث عملیات اجرایی طرح تعریض جاده تمرچین – پیرانشهر را نیز بر عهده گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه پایانه‌های مرزی و امکانات توسعه آن نقشه عمده‌ ای در سرعت حمل و نقل کالا و نیز مسافر دارند، ادامه داد: پایانه مرزی یکی از شش پایانه مرزی آذربایجان غربی بوده که با 12 کیلومتر فاصله با پیرانشهر از جمله مرزهای پرتردد و با اهمیت ایران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پایانه مرزی پیرانشهر از نظر اقتصادی بعنوان قطب اقتصادی مشترک با کشور همسایه عراق محسوب می شود، تاکید کرد: در بخش مسافری نیز پایانه مرزی تمرچین با تردد اتوبوسهای وپژه در مسیر ارومیه- اربیل از وضعیت خوبی برخوردار است.

افندی زاده با بیان اینکه هم اکنون فعالیتهای پایانه مرزی تمرچین وضعیت رو به رشدی دارد، بطوریکه روزانه تردد، تخلیه وبارگیری بیش از 350 کامیون در آن انجام می شود، اظهار امیدواری کرد: با توجه به تکمیل فعالیتهای عمرانی در مرز تمرچین، فعالیتهای موجود در این منطقه مرزی بیشتر توسعه یابد.

پایانه صادراتی عمومی تمرچین پیرانشهر که امروز با حضور نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی کلنگ زنی شد در زمینی به مساحت 19 هکتار و با سرمایه گذاری 580 میلیارد ریالی بخش خصوصی در مدت دوسال اجرا می شود.