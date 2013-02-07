22 بهمن روز وحدت و همدلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورمفیدی و جواد قناعت در بیانیه مشترکی ضمن تبریک سالگرد انقلاب از مردم استان دعوت کردند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: 22 بهمن روز وحدت ، همدلی و به ثمر رسیدن نهال شکوهمند انقلاب و یکپارچگی ملتی آزاد و سرافراز است که با پیروی از آرمانهای امام راحل و با هدایت حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، در مقابله با دسیسه و توطئه‌های دشمنان نظام، چون کوه استوار و دژ مستحکم و تسلیم‌ناپذیر ایستاده و از حقوق مسلم خویش در عرصه‌های مختلف سیاسی- فرهنگی صیانت می‌کنند.



همچنین تصریح شده است: امروز آرزوی دیرینه امام خمینی (ره)که صدور انقلاب اسلامی بود به بار نشسته است و آزادگان جهان با الهام از انقلاب اسلامی،استکبار جهانی،صهیونیسم و ایادی مزدورشان را در سرتاسر عالم به چالش کشانده و تناقض رفتارهای مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را آشکار ساخته اند.



در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: اکنون که گوش جهان و جهانیان از طبل بدآهنگ آمریکا و ایادی استکبار خسته شده و بانگ بیداری اسلامی در جان و روح ملتهای آزاده جهان طنین انداز است در یوم الله 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر حضور حماسه ساز مردم وفادار استان گلستان اندیشه استبدادگران را از میان خواهد برد و سرفرازی ملت عزیز ایران و دلگرمی و استواری ملت های مظلوم جهان را سبب خواهد شد.



امام جمعه گرگان و استاندار گلستان در این بیانیه عنوان کرده اند: شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال در حالی برگزار می‌شود که نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از حساس‌ترین دوران خود را در عرصه‌های مختلف می‌گذراند، دشمنان ملت سعی در ایجاد تفرقه و دلسرد نمودن ملت بزرگوار نسبت به مسئولین نظام را دارند.



در بخش دیگری از بیانیه آمده است: اینک مردم شریف استان زن و مرد ، پیر و جوان همگام و همراه با همه اقشار جامعه با سلایق گوناگون اما دلداده انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند معمار کبیر انقلاب و با تبعیت از فرامین رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در یوم الله 22بهمن،این فرصت را مغتنم شمرده یک بار دیگر عظمت و اتحاد دشمن شکن خود را به رخ جهانیان می کشند؛ مشتها را گره کرده و با صلابت هرچه تمامتر فریاد برمی آورند که ظلم و ستم نابودشدنی است و عدل و داد پاینده و جاودان خواهد ماند.



در این بیانیه تاکید شده است: حضور گسترده شما در راهپیمایی 22 بهمن، سندی دیگر بر اوراق زرین این استان وحدت آفرین می‌افزاید و جهانیان این صلابت و پایداری در ارزش‌ها و خون مطهر شهیدان را به نظاره می‌نشینند.