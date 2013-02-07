انقلاب را به نااهلان نخواهیم سپرد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای پاسدار شهرستان البرز روز پنجشنبه با حضورسردار آبنوش فرمانده سپاه استان، غلامرضا حسن پورفرماندار البرز، سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه امام رضا(ع) البرز، حجت الاسلام علی عادلپور امام جمعه الوند و حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه، حجت الاسلام رضوانی وعلی مصائبی نماینده ولی فقیه در سپاه قزوین والبرز، بخشداران الوند ومحمدیه ، فرماندهان سپاه و خانواده معظم شهدا در سالن همایشهای ٢٩ فروردین لشکر ١٦ زرهی قزوین برگزار شد.



دراین مراسم سردار سالار آبنوش گفت: نباید اجازه داد انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد ولازمه این امر انتخاب درست است.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان یادآورشد: در چند ماه باقی مانده به انتخابات باید هوشیار بود و کسانی را انتخاب کرد که لیاقت و شایستگی اداره مملکت را داشته باشند و افرادی که در آزمون های مختاف پس از انقلاب شکست خورده اند و ثابت کرده اند که به دنبال امتیازگیری از نظام هستند و در اعمال خود هیچ گونه اخلاصی برای خدمت به مردم ندارند نمی توانند وارد صحنه شوند.

سردار آبنوش اظهارداشت: امام خمینی(ره) نیز در وصیت نامه سیاسی، عبادی خود تاکید داشت که اگر روزی این انقلاب به دست نااهلان بیفتد با شکست مواجه خواهد شد و پشتیبانی از ولایت فقیه را ضروری دانستند تا به مملکت آسیب نرسد و این موضوع همان انتظار شهداست که تابع رهنمود های مقام معظم رهبری باشیم.



وی گفت: وظیفه همه ما این است که ضمن شرکت در انتخابات آینده با بصیرت و آگاهی نسبت به افراد شایسته شناخت پیدا کرده و بدون تعصب فرد شایسته ای را برای اداره کشور انتخاب کنیم.

حجت الاسلام علی مصائبی نماینده ولی فقیه در سپاه البرز هم در این مراسم گفت: خانواده های پاسداران خود نیز سپاهی محسوب می شوند و باید رسالت مهم خود را در این شرایط بخوبی ایفا کنند.

وی افزود: نقش خانواده سپاهیان در این حرکت فرهنگی بسیار تاثیرگذار است و در این جهاد فرهنگی با تحمل مشکلات دو شادوش همسران خود نقش پررنگی را ایفا می کنند.



این مسئول تاصریح کرد: برنامه های ویژه ای برای خانواده پاسداران پیش بینی شده که اعزام خانواده ها به سفرهای زیارتی و سیاحتی و برگزاری اردوهای راهیان نور، تشکیل کلاسهای آموزشی برای فرزندان پاسداران از جمله آنهاست.

حجت الاسلام اسدالله رضوانی نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) قزوین هم گفت: جهاد فرهنگی امروز و مقابله با جنگ نرم دشمن بسیار مهم تر از جنگ نظامی بود که دشمنان به ما تحمیل کردند چرا که تهاجم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، ایمان و فرهنگ فرزندان کشور را نشانه گرفته است.

وی بیان کرد: آموزش سبک زندگی اسلامی و فرهنگ و زبان قرآنی یکی از راههای مقابله با تهاجم فرهنگی است و ارتباط همیشگی ما با قرآن و خداوند مانع تخریب اعتقادات خواهد شد.

حجت الاسلام رضوانی اظهارداشت: سبک زندگی اسلامی باید بر اساس قرآن و احادیث باشد که همان انجام واجبات، شناخت معارف و آموزه های اسلامی، اعتماد و تبعیت از رهبری و ولایت فقیه است که مسیر درست را در زندگی به ما نشان می دهد و از انحراف مسیر جلوگیری می کند.

حجت الاسلام رضوانی گفت: نظام اسلامی در سخت ترین شرایط و فشارهای اقتصادی و تحریم دشمنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و پیشرفت های بی نظیر علمی و نظامی گواه این ادعاست.



وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد در داخل کشور با ایجاد اختلافات در مسیر اهداف دشمن حرکت می کنند و با مانع تراشی آب به آسیاب دشمن می ریزند که انتظار داریم این شیطنت ها را کنار بگذارند در غیر این صورت با اعتراض مردم مواجه خواهند شد.