شب فرهنگی لرستان جشنواره عشایر را به اوج برد/ تقدیر از اساتید موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فرهنگی هنری لرستان طی شب چهارشنبه با اجرای برنامه متنوع و فرهنگی میزبان مهمانان خود در جشنواره صدای عشایر بود.

این مراسم باشکوه که در سالن کنفرانس شماره یک در محل دائمی نمایشگاههای بین اللملی تهران برگزار شد از ساعت 18 تا 22 به مدت 4 ساعت به طول انجامید.

ازدحام جمعیت در این مراسم به حدی بود که تمام راهروها و کنار دیواره های سالن بزرگ کنفرانس شماره یک مملو از علاقمندان به فرهنگ اصیل و کهن لرستان شده بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در مراسم شب فرهنگی لرستان ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به میهمانان، چند بیت شعر با گویش لری در وصف مردم لرستان و شهر خرم آباد خواند که مورد تشویق حضار قرار گرفت.

سید قاسم قربانی سپس به معرفی پتانسیل های تاریخی، فرهنگی و گردشگری لرستان پرداخت و بر حمایت جدی مسئولان در راستای ثبت جهانی برخی از آثار لرستان تاکید کرد.

در ادامه برنامه شب فرهنگی لرستان، یکی از نوازندگان جوان و خوش آتیه سرنای لرستان با اجرای پر توان و جذاب خود، حاضران در سالن را به وجد آورد و بانگ شادی و هیجان را در میان جمع طنین کرد.

همچنین اجرای موسیقی توسط گروه "آهو خوش" از شهرستان الیگودرز، اجرای رقص لری توسط گروه "سماع " از خرم آباد، برگزاری قسمتهایی از مراسم عروسی نمادین در میان عشایر بختیاری الیگودرز توسط گروه آئینی "هی له کو"، اجرای موسیقی محلی "هوره" و "کله باد" توسط حشمت الله آزادبخت از کوهدشت از جمله دیگر برنامه های این مراسم بود.

بنا بر این گزارش در حاشیه این مراسم تقدیر ویژه ای از استاد بزرگ موسیقی لرستان "علی اکبر شکارچی" به عمل آمد که مورد تشویق حاضران و دوستداران وی قرار گرفت.

همچنین در این مراسم الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز دقایقی به ایراد سخن پرداخت و از برگزار کنندگان این جشنواره عظیم فرهنگی تقدیر کرد.

اجرای موسیقی توسط هنرمند نام آشنای لرستانی استاد "فرج علیپور" در این مراسم با حضور دکتر محمد شریف ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از دیگر بخشهای این برنامه بود که در پایان معاون رئیس جمهور نیز یک سفر عتبات عالیات را به گروه موسیقی هدیه دادند.

بنا بر این گزارش، برخی دیگر از نمایندگان مردم لرستان از جمله بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد و اشترینان و حجت الله خدایی سوری نماینده مردم شهرستان سلسله و دلفان در مجلس در این مراسم حضور داشتند.