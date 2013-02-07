۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

برگزاری همایش پیاده روی بانوان ورزشکار فاضل آباد

فاضل آباد - خبرگزاری مهر: همایش پیاده وری بانوان ورزشکار فاضل آبادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین همایش که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، بیش از 200 نفر از بانوان ورزشکار بسیجی شرکت داشتند.

این ورزشکاران مسیر چهار کیلومتری روستای کوهستانی نرسو کمالان را طی کردند و سپس در همایش ورزشکاران بسیجی شرکت کردند.

محمد دنیکو رئیس تربیت بدنی فاضل آباد در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه ریزی منسجم، از این پس پیاده روی از حومه شهر به مناطق کوهستانی انجام می شود تا علاوه بر ورزش، محیط زیست روستاهای کوهستانی نیز از زباله پاکسازی شود.

وی اظهار داشت: اگر کمکهای مالی بیشتری شود می توانیم هفته ای یک روستای کوهستانی و مسیر ارتباطی آن را با کمک ورزشکاران پاکسازی کنیم.

