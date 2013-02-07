70 فرزند شهید دانش آموز در کرمان تجلیل می شوند

مهدی ادهمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهه فجر فرصت مناسبی است تا ارزش ها و آرمان های انقلاب را به نسل جوان منتقل کنیم.

وی در ادامه از افتتاح فیلم رشد در هنرستان هنرهای زیبای کرمان خبر داد و افزود: در این جشنواره فیلم های منتخب رشد به مدت چهار روز در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

ادهمی همچنین آذین بندی مدارس ناحیه یک، پخش نماهنگ های انقلاب، برگزاری نمایشگاه کتاب، همایش انتظار فرهیختگان، نشست های سیاسی پیرامون بیداری اسلامی را از جمله دیگر برنامه های این اداره اعلام کرد .

وی در ادامه از مراسم تجلیل از 70 فرزند شهید استان کرمان برای نخستین بار خبر داد و افزود: دو نمایشگاه از خلاقیت دانش آموزان نیز راه اندازی شد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان، همچنین تجلیل از 400 دانش آموز نخبه المپیادی، خوارزمی، کنکوری را به عنوان یکی دیگر از برنامه های دهه فجر این اداره اعلام کرد.