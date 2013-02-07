به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور در اختتامیه پنجمین جشنواره شکوفایی و نوآوری، با تاکید بر تشویق محققان و اندیشمندان کشور، افزود: در این راستا بنیاد ملی نخبگان برنامه‌هایی را در قالب اعطای جوایز مختلف به محققان در دستور کار دارد.

قایم مقام بنیاد ملی نخبگان اعطای جایزه علامه طباطبایی را از جمله این اقدامات ذکر کرد و اظهار داشت: تاکنون اساتیدی برای اعطای این جایزه معرفی شده‌اند و تعداد دیگری نیز تا پایان سال جاری برای اعطای این جایزه انتخاب و معرفی خواهند شد.



انتخاب هنرمندان نخبه



وی انتخاب هنرمندان نخبه را از دیگر برنامه‌های بنیاد نام برد و یادآور شد: در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان اقدام به شناسایی هنرمندان نخبه در دو دسته هنرمندان جوان و هنرمندان پیشکسوت کرده است.



انتخاب نخبگان حوزوی در انتظار آیین نامه



سهراب پور با اشاره به برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در زمینه شناسایی نخبگان حوزوی، یادآور شد: شناسایی این دسته از نخبگان نیاز به آیین نامه‌ خاص دارد که در تهیه این آیین نامه به حوزه علمیه واگذار شده است و در صورت نهایی شدن اجرایی می‌شوند.



وی اضافه کرد: علاوه بر این بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی را برای نخبگان قرآنی در نظر گرفته است.



امتیازات بنیاد برای نخبگان



قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به بیان امتیازات اعطایی بنیاد ملی به نخبگان پرداخت و گفت: بر اساس مصوبات نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در صورت استخدام در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در اولویت قرار دارند.



وی ادامه داد: علاوه بر این این دسته از نخبگان در اولویت استخدامی شرکت‌های دانش بنیان نیز قرار دارند.



ایجاد زمینه ای برای بازگشت محققان ایرانی خارج کشور



سهراب پور با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان برای محققان ایرانی مقیم خارج شرایطی را برای بازگشت و همکاری در در پروژه‌های تحقیقاتی در نظر گرفته است، گفت: این دسته از محققان در صورتی که در کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌‌هایی که در کشور برگزار می‌شوند، شرکت کنند مخارج سفر آنها از سوی بنیاد ملی نخبگان تامین خواهد شد.



وی با بیان اینکه این محققان می‌توانند در اجرای رساله‌های دکتری و کارشناسی ارشد همکاری کنند در این باره توضیح داد: محققان ایرانی خارج کشور می‌توانند به عنوان استاد راهنمای رساله‌های دکتری و کارشناسی ارشد دانشجویان همکاری کنند.