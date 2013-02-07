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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

همزمان با دهه فجر/

9 طرح بهداشتی درمانی در کوهدشت به بهره برداری رسید

9 طرح بهداشتی درمانی در کوهدشت به بهره برداری رسید

کوهدشت - خبرگزاری مهر: در هشتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از 9 طرح بهداشتی و درمانی در شهرستان کوهدشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، امام جمعه شهرستان کوهدشت و فرماندار کوهدشت 9 طرح درمانی در شهرستان کوهدشت به بهره برداری رسید.

اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ظهر پنج شنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح های درمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این 9 طرح شامل مراکز بهداشتی شهری در شهر "کونانی"، هفت خانه بهداشت در" اشتره و گل گل"، "خوشناموند"،" قبر موسی"،" برآفتاب"، "درب گنبد" و ... است.

وی ادامه داد: همچنین خانه بهداشت "چم بیلاوند" و یک واحد دندانپزشکی در درمانگاه "درب گنبد" از توابع شهرستان کوهدشت نیز به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این طرحهای درمانی را بالغ بر 15 میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 1811273

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