استقبال هنرمندان موسیقی از کارگاههای تخصصی جشنواره خنیاگران چشمگیر بود

وحید حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری کارگاههای تخصصی در روز دوم جشنواره اظهار داشت: در جریان کلاس آواز هنگامه اخوان شرکت کنندگان با اجرای قطعاتی از راهنمایی های استاد استفاده و تا حدودی با اشکالات و ایرادات خود آشنا شدند.

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموشی گروههای کر با حضور استاد حمید عسکری خبر داد و بیان داشت: در این کارگاه تخصصی نیز مباحت عمومی در خصوص اجرای کر و فرم های مختلف در این زمینه مورد بحث و بررسی قرا گرفت.

حیاتی با اشاره به برگزاری برنامه پرسش و پاسخ در حاشیه برگزاری این کارگاه تخصصی بیان داشت: با توجه به اینکه استاد حمید عسگری عضو شورای تخصصی مرکز موسیقی حوزه هنری هستند مسئولیت مدیریت گروههای کر در 30 استان کشور به ایشان محول شده است.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره خنیاگران انقلاب، سه گروه کر از حوزه هنری استانهای مختلف حضور پیدا کرده است، بیان داشت: امید می رود برگزاری این دوره های تخصصی در راستای ارتقا اطلاعات گروههای مختلف و هنرمندان لرستانی موثر باشد.

مسئول کنسرت ها و جشنواره های موسیقی حوزه هنری کشور همچنین از استقبال خوب گروهها و هنرمندان از کارگاههای تخصصی تمجید کرد و بیان داشت: دو کارگاه تخصصی که صبح امروز برگزار شد مورد استقبال نزدیک به 150 نفر از هنرمندان موسیقی قرار گرفت.

حیاتی با بیان اینکه ظرفیت سالنهای در نظر گرفته شده برای کارگاههای تخصصی تقریبا پر شد، بیان داشت: امید می رود تا روز پایانی جشنواره این استقبال استمرار داشته باشد.