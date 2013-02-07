انتشار سالنامه تاریخی دیواری استرآباد در گرگان

احمد خواجه نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سالنامه دیواری که شامل 15 عکس تاریخی از استرآباد و گرگان است، طی روزهای آینده وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: انتشار سررسید استرآباد که در سال 1389 از سوی این انتشارات عرضه شده بود، با استقبال بسیار شهروندان گرگانی روبرو شد، اما از آنجا که تجدید چاپ سررسید به دلایلی مقدور نبود، تصمیم گرفتیم تعدادی از عکس‌های منتشر شده و نشده را در قالب سالنامه دیواری منتشر کنیم.

خواجه‌نژاد تاکید کرد: عکس‌های این مجموعه از آرشیو محمود اخوان مهدوی، پژوهشگر برجسته تاریخ و فرهنگ گرگان است. وی افزود: سالنامه‌های صحرا و کردکوی و بندرگز نیز آماده انتشار است و برای سفارشات اختصاصی آمادگی وجود دارد.

خواجه‌نژاد خاطرنشان کرد: سالنامه‌ دیواری استرآباد از چند روز آینده علاوه بر دفتر انتشارات، در کتابفروشی‌های معتبر گرگان و... توزیع خواهد شد.