سالن چند منظوره رجا در منطقه شش مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن چند منظوره رجا با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد ریال در زمینی با مساحت هزار و 450 متر مربع در منطقه شش مشهد واقع در بلوار حر ساخته شده است که ظهر پنجشنبه با حضور شهردار منطقه شش و شهردار مشهد و تعدادی از مسئولان دیگر افتتاح شد.

شهرام کریمی در مراسم افتتاح این مجتمع چند منظوره اظهار کرد: بسیاری از رویاهایمان امروز در مشهد به واقعیت پیوسته است.

وی افزود: در برنامه های که به منظور گسترش خدمات در منطقه شش مشهد دیده شده ساختن سالن های چند منظوره که بتوان به عنوان جایگاهی به عنوان توسعه فعالیت های ورزشی نیز از آن استفاده کرد از جایگاه ویژهای برخوردار است.

شهردار منطقه شش مشهد عنوان کرد: گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی، بهسازی و نوسازی معابر فرعی وافزایش پایگاه های ورزشی بانوان از جمله دهها برنامه ای است که به منظور توسعه مناطق کم برخوردار از امکانات برابر با دیگر نقاط مشهد مد نظر مدیران شهری قرار دارد.

کریمی بیان کرد: علاوه بر سالن رجا که ورزش دوستان و نوجوانان و جوانان منطقه می توانند به عنوان یک مکان ورزشی از آن استفاده کنند 34 بوستان دیگر در منطقه شش مشهد به تجهیزات ورزشی و بدنسازی مجهز شده است تا به این وسیله فرهنگ ورزشی نیز گسترش یابد.